美利達百K單車賽，首度移師南投縣
廖志晃／南投報導
南投縣幅員遼闊，坡巒起伏，最適合自行車運動，已經舉辦19屆的美利達盃百K嘉年華，今年首度移師南投縣，最長距離102公里，讓車友在上下坡道挑戰自我，全程時速平均18公里以上，且必須在6小時內完騎。
美利達盃見證台灣自行車運動的軌跡，歷年參與的車友，已有6萬人次，騎乘路線長度可以繞行台灣3圈，今年首度在南投縣舉行，距離也是首度突破100公里。
2019美利達盃南投百K單車嘉年華，將於10月26日在南投市登場，預計有5000名車友共襄盛舉，報名至8月20日，額滿截止；這場非競賽性質的單車界盛事，分為3個組別，長距離單車自我挑戰102公里、逍遙遊體驗騎21公里，及Push Bike小騎士競賽限額100名。
挑戰百K因為距離長，必須年滿18歲才能報名，騎乘路線從中興新村出發，途經中潭公路、玉峰大橋、集鹿大橋、車埕火車站、集集隧道等著名景點，再回到終點中興新村，由於沿途路況高低起伏，的確具有挑戰性。
(中時 )
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