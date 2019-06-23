夏天賞荷趣！6月29日起夏季活動「雙溪荷所在」馬上就要登場！活力四射的夏天，就來雙溪上林荷花田與我們一同賞荷、找紅冠水雞、欣賞「花劇場」、玩大地遊戲吧！晚上還可以夜賞睡蓮，享受浪漫光影變化喔！

雙溪位於台灣東北角，境內有平林溪跟牡丹溪交會，是個依山傍水的寧靜村落，好山好水好地方，更擁有全新北市規模最大的荷花種植面積，每到荷花季，遊客總是絡繹不絕。雙溪不只風景美，在地民眾照顧環境，採有機、無毒的方式種植荷花。現在雙溪每逢夏季花開，不只有綠葉粉紅花可賞，荷花田裡面還可以看到蜻蜓，對水質敏感的「紅冠水雞」也在荷花田裡落腳築巢，繁衍下一代。

除了擁有美麗的土地，動人的故事，6月29日「雙溪荷所在」還要用文化藝術給自然地景加持。景觀處特邀國立台北藝術大學學生劇團，針對雙溪打造環境劇「花劇場-魚戲荷中」，以山光水色環繞的荷花池作為大地舞台，藉由舞蹈藝術來呈現雙溪荷花的地景特色，表演採互動方式進行，每個人都是劇中的主角，舞者會帶觀眾走入荷花田，實地感受人與自然的和諧關係。

除了劇場外，景觀處還準備了「農業五感體驗」，所謂五感就是眼耳鼻舌身。本次活動設計了大地遊戲，引導民眾用「眼」觀賞荷花，用「耳」聽紅冠水雞叫聲，用「鼻」去聞花香，用「舌」嚐荷花田產出的蓮子料理，以及親「身」體驗剝蓮子，創造多元豐富的荷花體驗。大地遊戲名額有限，即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾把握機會，

雙溪不只有荷花，更有晚上綻放的睡蓮，景觀處配合睡蓮夜間持續綻放的特性，於睡蓮田中加裝燈飾，睡蓮池兩側以LED燈條設計動線，睡蓮池面上採用圓球漂浮燈點景，就是要留你到晚上，與光影炫目的睡蓮打招呼！提醒民眾，行走田埂時請沿著燈光照射的道路行走，以確保安全。

交通方式

若選擇自駕，可從瑞芳九份老街走102縣道（瑞雙公路）轉台2丙線，或由台1線下暖暖交流道，也可接至台2丙線，16.3K公路旁就即是上林荷花田。若選擇大眾運輸工具，可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可看到上林荷花田。若想騎自行車，則可於雙溪車站門口的低碳驛站租車。

(中時電子報)