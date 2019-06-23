南投縣主委盃慢壘錦標賽，在新街國小登場。（廖志晃翻攝）

南投縣主委盃慢壘錦標賽，27隊競技

廖志晃／南投報導

南投縣體育會慢速壘球委員會，主辦南投縣主委盃中部地區慢速壘球錦標賽，在名間鄉新街國小登場，共有27隊參賽；擔任慢壘委員會主委的縣議員洪明科表示，在縣府支持下，今年將慢壘加入運動愛台灣計畫，將慢類運動推廣到社區，希望民眾愛運動、更健康。

教育處副處長王淑玲表示，今年首次辦理主委盃慢速壘球運動錦標賽，有27個隊伍參加，規模盛大，也顯示慢速壘球運動風氣興盛；近年來南投縣的棒壘球運動成績亮麗，也培養出許多優秀選手，縣府希望將慢壘運動擴展到社區，帶動全民運動風氣。

洪明科表示，主委盃慢速壘球錦標賽，已納入運動愛台灣6年計畫，為了讓更多人認識慢速壘球運動，該會將於8月3日在五育高中舉辦慢速壘球家庭日活動，讓親子共同體驗慢壘樂趣。

南投縣體育會總幹事洪銘惠指出，南投縣慢壘運動風氣興盛，單項運動人口數居全縣之冠，女壘更是全國指標。在縣長林明溱支持下，正積極充實各鄉鎮慢速壘球場地，目前新街國小場地正規畫充，草屯鎮植物園壘球場也獲公所大力支持，埔里鎮3個壘球場也逐步完成中，未來將落實多功能場地目標，同時提供其他如足球等單項運動使用，帶動全民運動。

(中時 )