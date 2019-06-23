火勢迅速撲滅。（趙雙傑攝）

台北市聯合醫院仁愛院區今日凌晨發生一起火警意外，急診室內的診療間出現火勢，醫護人員發現後第一時間立即用滅火器撲滅火勢，並通知消防局到場協助，現場共疏散5名醫護人員及1名病患，燃燒面積約1平方公尺，所幸無人傷亡，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時 )