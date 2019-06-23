北市聯合醫院仁愛院區急診室火警 06:542019/06/23 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市聯合醫院仁愛院區急診室火警。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 火勢迅速撲滅。（趙雙傑攝） 台北市聯合醫院仁愛院區今日凌晨發生一起火警意外，急診室內的診療間出現火勢，醫護人員發現後第一時間立即用滅火器撲滅火勢，並通知消防局到場協助，現場共疏散5名醫護人員及1名病患，燃燒面積約1平方公尺，所幸無人傷亡，而真正案發原因仍在調查當中。 (中時 ) #人員 #醫護人員 #火警 #聯合 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹山鐵皮屋火警 屋主葬身火海 11:302019/06/19 社會 一覺醒來 三重剛滿月女嬰失去生命跡象 10:142019/06/20 社會 平鎮工廠深夜大火 救難人員救出受困老翁 21:492019/06/20 社會 九份暗夜火噬民宅 中年男成焦屍 08:262019/06/21 社會 108年指考工作人員入闈場 18:172019/06/21 生活 網路平台業者防制不實訊息聯合記者會 18:192019/06/21 生活 中市凌晨火警 警即時疏散居民大讚 16:562019/06/21 社會 女大生產女 嬰屍棄垃圾桶 04:102019/06/22 社會新聞 用行動力挺特奧選手 300執法人員火炬跑 19:142019/06/22 生活 拍一次不夠 美女地勤拒合照被打趴在地 19:312019/06/22 社會 社會熱門新聞 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 阿嬤的大狗後 村民的「小黑狗」也長成.... - 社會 拍一次不夠 美女地勤拒合照被打趴在地 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 北市聯合醫院仁愛院區急診室火警 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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