@中國時報

「榮耀新中華、歡樂向前行」韓國瑜造勢大會台中場22日登場，20萬韓粉擠爆7期豪宅區，民眾揮舞國旗、高舉手機燈海，再次展現驚人氣勢。韓憶起民進黨已故前立委蔡同榮、盧修一，表示令他尊敬，並提及綠營初選民調到《公投法》，痛批現在民進黨得了權力中毒症，每件事都只想到自己權力，並痛批民進黨針對高雄登革熱疫情，抱著幸災樂禍態度，實在太可惜，他拜託鄉親團結起來給民進黨教訓，讓民進黨下台，找回美好的台灣。

長榮空服員罷工昨進入第3天，也是首次周末，航班嚴重癱瘓，不少旅客焦急漏夜在桃園機場排隊抽號碼牌，等候簽轉其他航班，有旅客怒罵空服員為一己之私搞罷工，不顧旅客權益，有的甚至累趴倒臥地上；交通部長林佳龍昨清晨搭機返國表示，希望勞資雙方盡速返談判桌解決爭議，讓罷工衝擊減到最少，也重申應有明確罷工預告期，顧及旅客權益。

時代力量立委黃國昌今在凱道舉辦反紅媒遊行，民進黨將派發言人群代表出席，但學者與國民黨立委認為，民主國家保障言論自由，若認為特定媒體有違法之處大可舉證提告，不應在沒有舉證的情況下，隨意對媒體戴紅帽、潑紅漆，否則這就是黃國昌為抬升個人選情所做出的政治操作。

總統蔡英文確定獲得民進黨提名挑戰2020大選資格，下月中旬將無後顧之憂出國拚外交，確定出訪加勒比海友邦聖露西亞、聖文森，以及聖克里斯多福及尼維斯，並預計在美國紐約過境。

@旺報

為了爭取高端人才，粵港澳大灣區內的地方政府開始放大招「搶人」。廣東省財政政廳22日正式公布《關於貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》（下稱《通知》），針對境外高端人才及緊缺人才，未來珠三角九市將補貼個人所得稅率超過15%以上的稅額部分，相關官員指出，以百萬（人民幣，下同）年薪來講，過去要繳45萬的個稅，「現在政府幫你繳30萬」。

大陸國家主席習近平於21日下午結束對北韓的訪問，在這次訪問中，習近平承諾中國會保證北韓的安全，中、朝軍方代表也首現習金會。海外媒體指出，軍方人士現身意味中朝黨政軍關係開始全方位對接，中朝在軍事關係上已開始打開關鍵突破口，北韓並開始向中國交待核武清單。

自從陸製的PL-15空對空飛彈，在殲-20的2002號原型機機腹彈艙亮相以來，大陸最新型的主動雷達導引空對空飛彈，就讓美軍寢食難安。美國智庫分析，PL-15集眾多先進技術於一身，在雙脈衝固體火箭發動機、抗干擾資料鏈、先進主動雷達引導加持下，讓美軍最新的AIM-120D剛研製成功，就面臨落後的可能性，且PL-15的150～200公里最大射程，還略占優勢。

中美元首於大阪20國集團（G20）峰會會晤之前，美國商務部21日公布，將5間中國機構列入出口管制的「實體清單」（Entity List），禁止在未經美國政府批准下購買美國的零件。該5間機構主要工作是發展超級電腦，部分技術可用於軍事現代化，包括模擬核爆。分析認為，美國此舉是要打擊中國的超級電腦發展。

@工商時報

新台幣連日飆升，成交量更爆出近十年大量，國際熱錢湧入跡象明顯，台股資金行情甚受期待，市場專家表示，隨著步入除息旺季，擁殖利率概念股特別受重視，包括元大金、台塑等16檔殖利率逾4％，且上周獲外資啟動回補、連買，累積買超逾3,000張的個股，有機會迎接新一波資金行情。

憂心美國對伊朗發動攻擊，恐使中東供油受阻，美國西德州油價一周漲幅逼近10％，創2016年12月最大單周漲幅。另外，紐約金價也在美國聯準會（Fed）貨幣政策轉鴿下，上周五（21日）收盤站上每盎司1,400美元大關，為近六年來首見。

美國商務部21日宣布，將中科曙光、海光等五家中國企業列入「實體清單」，原因是擔心這些實體正在開發的超級電腦，被用於軍事用途。此舉將使這些實體在未經美國政府批准之下，禁止購買美國零部件。值得注意的是，海光是中科曙光子公司，曾與美國半導體製造商AMD有緊密合作關係。

中美貿易戰火沒有平息的跡象，外資機構、外銀財富管理部門異口同聲說：最擔心的直接影響是歐洲的工業表現！標準普爾全球評級指出，歐洲具有中度至高度科技內容的產業，像是運輸設備、汽車、橡膠與塑膠、化學產品以及製藥業，將會是被中美貿易戰火波及的五個歐洲產業。

(中時電子報)