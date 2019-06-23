馬林魚23日挑戰眾星雲集的費城人，前6局戰況不利，直到7局上馬林魚超前1分，左投陳偉殷在只有1分領先時登板，結果他投了2.1局，在基哈達(Jose Quijada)的支援之下驚險守住勝利，馬林魚5-3打敗費城人。殷仔自責分率從7.62一口氣降至7.04，獲得第3個中繼點。

費城人哈波(Bryce Harper)1轟1安打回兩分，加上荷斯金斯(Rhys Hoskins)陽春炮一度以3比1領先，但他們7局上換投，被馬林魚連打3分超前。

陳偉殷登板時4比3，右打者金傑瑞(Scott Kingery)鬥到兩好球以小飛球出局，費城人接著換上右打羅瑞格茲(Sean Rodríguez)代打，仍以內滾出局。此時輪到投手打擊，費城人再換上納普(Andrew Knapp)，這次被陳偉殷三振，三上三下。

8局上馬林魚又打下1分，於是陳偉殷繼續投，被敲一壘打之後碰上了哈波。陳偉殷馬上搶到兩好球，再用曲球讓哈波打成雙殺內滾。殷仔對荷斯金斯投得很閃，形成四壞保送，但很快以小飛球收拾最後一位打者，距離勝利只剩下半局了。

9局下陳偉殷碰到第四棒瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，以內滾解決這位老戰友。猛將瑟古拉(Jean Segura)完全壓制殷仔，擊出二壘打，這是殷仔近期挨的首支長打。麻煩的金傑瑞又鬥到兩好球，這次被敲成一壘打，於是總教練麥汀利(Don Mattingly)上前換投。基哈達登板後弄成滿壘，但很幸運以小飛球守住勝利。

總計陳偉殷2.1局無失分，37球有23好球，其實他有7次搶到兩好球領先，但只成功三振1次，整體上仍缺乏對付右打者的決勝球。好消息是陳偉殷連續兩場在領先時登板，並且都守住勝利。反觀麥總倚重的康利(Adam Conley)愈投愈差，自責分率衝到8.00，可能會跌出牛棚「勝利組」。

(中時電子報)