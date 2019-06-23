川普22日前往大衛營和顧問商討當前美伊情勢前，對記者重申不會讓伊朗擁有核武，稱要和伊朗協商一個新核子協議，如果伊朗願意揚棄核武，他將成為伊朗的好朋友，他說要「讓伊朗再次偉大。」

美伊關係緊張再升溫，美國總統川普22日晚間在推特發文，宣布明（24日）將對伊朗祭出「重大新制裁」。

5月中東阿曼灣阿聯酋海岸突然爆炸，造成4艘油輪受損，美國隨後指控伊朗參與攻擊，兩國緊張關係再度升級，6月中旬2艘油輪再次遇襲，加上20日美國一架軍用無人機遭伊朗軍擊落，川普原下令對伊朗境內3處發動空襲報復，後顧及可能傷害150名無辜人民而在最後一刻取消攻擊命令，如今川普選擇再對伊朗發出制裁嚴懲。

川普在推文中表示，「伊朗不能有核武，在糟糕的歐巴馬計畫之下，伊朗幾年內就會重新發展核武，現在的保證根本無法令人接受。」他說，「我們周一將會對伊朗祭出重大新制裁，我期待伊朗擺脫制裁的那天到來，屆時他們會再度變成富饒的繁榮國家。愈早愈好！」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普周六啟程前往大衛營和顧問商討當前美伊情勢前向記者表示，美國將會對伊朗祭出新制裁，「有些將會實施得比較慢，有些會比較快」，他同時也透露除非雙方爭議解決，「美國對伊朗軍事行動的選項一直都在。」

川普早前稱伊朗擊落美軍無人機可能並非故意，不過他周六改口，認為對方可能是「有意的」，他說伊朗攻擊了一個上頭「沒有任何人、美國人」的目標，稱伊朗原可攻擊一個上頭載有38人的目標，不過伊朗最後做了一個「非常聰明」的選擇，不將它擊落。

他說很快就會和伊朗協商一個新的核子協議，稱如果伊朗揚棄核武，他將會變成伊朗「最好的朋友」，且伊朗能變成「富裕」國家。

「我們不會讓伊朗擁有核武。當他們同意此事時，他們將會擁有一個富裕國家，他們將會非常快樂，我將會成為他們的最好朋友。我希望這會成真。」

川普說：「我們一起讓伊朗再次偉大。」

(中時電子報)