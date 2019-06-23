高雄市長韓國瑜第四場造勢昨天在台中登場，活動定調為「榮耀新中華、歡樂向前行」，現場湧入大批支持者。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，看完韓在台中場的演講，他邊看邊會心一笑。他直言，現在已變成，周一到周五各界圍剿韓，周六輪到韓家軍反殺。

韓國瑜台中造勢大會22日登場，大批韓粉擠爆7期豪宅區，民眾揮舞國旗、高舉手機燈海，再次展現驚人氣勢。韓憶起民進黨已故前立委蔡同榮、盧修一，表示令他尊敬，並提及綠營初選民調到《公投法》，痛批現在民進黨得了權力中毒症。

胡幼偉在臉書發文指出，現在已變成周一到周五，各界圍剿韓，周六輪到韓家軍反殺，韓親自主持公審民進黨大會，然後大家休兵一天，下周再戰。「到底是誰在動員韓家軍？」胡說不是韓也不是地方派系，而是民進黨和黑韓族。

至於韓為什麼講強力支持中小企業的話？胡幼偉提及，相對於大公司、大企業、大老闆，在經濟圈，中小企業就是庶民。當他的競爭對手有首富治國的形象時，韓強調「莫忘中小企業苦人多！」當很多人覺得，韓對經濟一竅不通時，他在一片手機燈海中，先搶抓中小企業主和員工的心。胡說韓知道，郭那邊有許多「經濟選民」支持，那他就來呼喊「經濟庶民」的心聲。

此外，胡認為，「庶民兵法」贏得工農群眾支持後，韓召喚台灣中小企業主和員工們也加入韓家軍的陣容，意思是「我不只讓擺攤的小生意人賺錢，我也會讓中小企業發財」。於是庶民經濟就加入中小企業這塊拼圖。

他說這一場活動整體氣勢不錯！手機燈海感人也嚇人。另外，胡志強夫婦的講話，效果也不錯，胡覺得也有添加分數。

(中時電子報)