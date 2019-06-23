根據《NBC NOLA》記者馬凱爾23日爆料，美國時間27日將是球迷相當值得關注的日子，因為身為今年總冠軍成員之一的暴龍中鋒馬克蓋索，將會決定是否執行自己下季球員選項合約，如果他選擇離開，鵜鶘將有濃厚興趣招募他！

馬克蓋索在今年交易截止日前夕，才被灰熊交易到暴龍，但他沒多久就站穩先發中鋒地位，更在季後賽全部先發上陣，平均拿下9.4分、6.4籃板及3助攻，特別是在今年總冠軍賽，他的內線強勢攻守表現，是暴龍得以摘冠主因之一。

不過馬克蓋索的5年1.13億美元合約，將於2020年夏天到期，最後1年球員選項合約價值約2400萬美元，如今卻跟總冠軍賽MVP里歐納德陷入同樣的兩難處境，到底是該續留暴龍尋求衛冕？還是跳脫合約進入自由市場測試身價？

至於總算把「一眉哥」安東尼戴維斯換去湖人的鵜鶘，目前不僅擁有今年狀元錫恩威廉森，也獲朗佐鮑爾、英格拉姆、哈特等人加盟，搭配原先主控哈勒戴，先發陣容確實還少一名優質中鋒壓陣，想找馬克蓋索加入，也算合理選擇。

(中時電子報)