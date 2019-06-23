有韓粉在散場後貼出公車站牌前的人龍，綿延不斷的隊伍讓他說出「這應是自發來的鐵證」。(韓國瑜鐵粉後援會)

「榮耀新中華、歡樂向前行」韓國瑜造勢大會台中場22日登場，20萬韓粉擠爆7期豪宅區，民眾揮舞國旗、高舉手機燈海，再次展現驚人氣勢。韓國瑜每場造勢都有走路工謠言，雲林場時傳聞高雄人跟杏仁哥拿3千元，台中場又傳有250元+餐+一件衣服，笑壞韓粉。有韓粉在散場後貼出公車站牌前的人龍，綿延不斷的隊伍讓他說出「這應是自發來的鐵證，也是台中有BRT以來第一次有此奇景」。

韓國瑜不停被抹黑，16日的雲林造勢活動結束後，有韓粉在FB社團表示，她才剛從會場回來，就聽到兒子跟她說超離譜的謠言，「外面都在謠傳，從高雄來的，回去都可以跟杏仁哥領3千」。其他韓粉留言嗆爆「那就跟傳的那個人領！」

22日的台中場，走路工謠言再起，但這次價碼打一折，謠傳是給韓粉250元加一件衣服以及一餐飯。韓粉笑歪，說也太沒行情了吧?有人諷刺「為了250元，要花2500，韓粉真害，都做賠本生意。」

昨日散場後，有網友在「韓國瑜鐵粉後援會」發文，「散場後BRT等車的排隊人潮，這應是自發來的鐵證，也是台中有BRT以來第一次有此奇景」。有人質疑占據車道?發文者也解釋「沒喔，警察有在控管排隊人潮，這只是被允許在不佔車道之下去排的部份。」

照片中綿延不斷的隊伍正在等公車，網友們留言「我們都是自發去挺韓國瑜，沉默就是懦弱，忍耐就是麻木。沒有國？哪有家？自己的國家自己救！」、「好守秩序」、「空前絕後，有如此規矩，韓總（韓市長）開始撥亂反正，臺灣第一次如此，真希望大家守秩序做好榜樣給人好印象。」、「車子經過看到了 好感動哦！隔著車窗互喊著“台灣安全 ，人民有錢”」、「沒錯，在公車上，台中的在地人說：台中的公車從來沒有這麼多人」、「再次證明韓家軍們的高素質大家都辛苦了」。

(中時電子報)