袁詠儀辣露酥胸美腿。(圖／翻攝自新浪娛樂)

港星袁詠儀（靚靚）和張智霖結婚18年，感情依舊幸福甜蜜，被公認是演藝圈模範夫妻，近日她接受訪問，談到感情和婚姻觀帶給她最大改變，是學會包容和擁有責任感，「平淡共度一生，才是最大的幸福」。

袁詠儀和張智霖日前參加真人秀《妻子的浪漫旅行》，甜蜜互動羨煞不少網友，人氣暴漲，袁詠儀感謝大家這麼喜歡她們，至於被公認為模範夫妻，她也笑說模範應該指的是一種相處模式，「並不是說我們就不可以有小矛盾或小爭吵，反正不管別人怎麼說，我們還是會按照自己的節奏生活。」

袁詠儀和張智霖走過這麼多年頭，她也體認愛應該是相互包容、相互珍惜，感情是需要兩人去經營，「平淡共度一生，才是最大的幸福、最浪漫的事情」。而現年47歲的袁詠儀保養得宜，拍攝時尚大片時，穿著一襲深V蕾絲高衩裙的她，辣露酥胸和纖細美腿，身材好到逆天，網友都驚呼「這是真實存在的神顏」，

(中時電子報)