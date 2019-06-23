小熊卡拉提尼(Victor Caratini)23日演出了投手丘上的難得美技，他反手接起大都會打者的三壘方向內滾，翻身180度跳傳一壘封殺！這記守備讓隊友與觀眾讚嘆不已，投手怎會有這麼好的身手呢？因為卡拉提尼本來就是野手，是因為小熊輸太多才上去投的，從他彆扭的側投動作就能看出。

大都會在暴力新人阿隆索(Pete Alonso)帶頭之下，6局打完就以10比0大幅領先，絕望的小熊在9局上讓一壘手卡拉提尼登板收拾敗仗。大都會其實也懶得打了，卡拉提尼以時速未滿70英里的超慢滑球解決兩人，拉莫斯(Wilson Ramos)隨手一揮也打成內滾，被卡拉提尼趁機演出「吉特」一般的美技，隊友都笑了。

阿隆索的勇猛不是蓋的，他首局就揮出陽春炮，以本季第26轟成為隊史最多轟新人。更恐怖的是他刷新了國聯菜鳥在明星賽前的最多轟紀錄，也就是道奇人氣王貝林傑(Cody Bellinger)前年創下的25轟紀錄。一部分原因是小熊投手坎塔納(Jose Quintana)狀況太差，先發4.1局挨3轟，狂失9分。

這是卡拉提尼生涯第4度登板，他平常擔任捕手與一壘手。小熊總教練麥登(Joe Maddon)喜歡讓野手上去投，前一次單場3名野手登板的紀錄也是他創的。大聯盟明年將嚴格劃分投手與野手，後者只有在比分差距大於6分或延長賽時才能登板。

(中時電子報)