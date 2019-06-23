隨著籃網越來越有可能同時搶到厄文和杜蘭特，身為籃網上季主控的羅素，離開紐約機率也逐漸升高，根據《看台報告》記者皮可斯23日報導，羅素對於重返湖人打球抱持開放態度，畢竟有誰不想跟詹姆斯、安東尼戴維斯攜手爭冠！

好不容易解決薪資空間問題的湖人，目前約略清出3250萬美元薪資空間，這跟簽下厄文、肯巴沃克與吉米巴特勒等人的頂薪首年合約3270萬美元非常接近，對於想要趕緊解決欠缺先發控衛的湖人，爭取厄文或沃克加盟當屬重點。

不過沃克比較傾向續留黃蜂，厄文的未來動向也越來越明確，籃網擺明要把厄文與杜蘭特同時找來，這在聯盟內已是公開的秘密，可是籃網一旦這樣做了，就必須放棄跟羅素續約的可能性，只能讓他成為一名完全自由球員跳槽別隊。

生涯前兩季都在湖人效力的羅素，卻在2017年夏天被湖人交易到籃網，主因是湖人前籃球事總裁魔術強生不喜歡羅素，如今魔術強生已經走人，羅素當然很想重回湖人證明自己，況且湖人已成下季奪冠熱門，接著就看他怎麼選了。

(中時電子報)