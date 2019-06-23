長榮空服員從20日開始突襲罷工，至今已第4天。昨晚勞動部長許銘春帶了包子、飲料、雨衣前去罷工現場慰問，還在臉書PO文，表示罷工是很辛苦的事，希望長榮空服員多注意身體。此舉引發網友們不滿，「長榮將近1萬員工，為了這1900空服要加薪一起陪葬，勞動部眼睛瞎了嗎？」、「去哪都作秀，乾脆改名叫罷工部好了」。

勞動部長許銘春22日晚間前往長榮罷工現場探視，準備食物、雨衣慰問現場空服員的身體狀況，說罷工很辛苦，「勞動部這幾天仍然在持續努力促成協商，希望雙方可以儘快回到談判桌上，勞動部一定會協助勞資雙方」。

對此，長榮員工、網友們看了一肚子火，紛紛在臉書、PTT留言「妳有搞清楚罷工空服是以自己福利為訴求還自私的禁搭便車，難怪勞動部介入協商會失敗，因爲部長就做的很失敗。」、「白癡部長，搞錯重點」、「勞動部就只想當好人，等收割而已」、「勞動部的不去安撫在勞動的，跑去作秀？」「本來就作秀啊，長榮的人去找她結果快閃XD」、「選舉要到了」。

長榮罷工累垮地勤 旅客夜宿機場苦等簽轉

(中時電子報)