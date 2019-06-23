路透社今（23）日援引北韓國營中央通信社（KCNA）報導，指出北韓最高領導人金正恩已經收到來自美國總統川普的私人信函，金正恩描述信件內容「非常棒」，他將會「認真思考那些有趣的內容」。

報導指出朝中社是在今日刊出這則報導，同時金正恩也表示讚賞川普的「非凡勇氣」。

目前為止白宮並未回應信件內容為何。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這並非川普與金正恩之間頭一次「神秘信件」往來，本月上旬金正恩也發出一封個人信函給川普，當時川普向記者表示這是一封「美麗的信」，而那也是兩人2月越南峰會破局後首度信件往來。

當時有消息人士透露，該信函並無實質內容，也沒有針對兩國繼續去核武協商提供細節，一名官員描述金正恩來信就是一封「生日祝賀」，信件是在川普6月14日生日當周寄送的，金正恩在信中祝賀川普身體健康。

香港《南華早報》報導，川金去年6月於新加坡達成朝鮮半島無核化的共識之後，雙方無核化談判就沒有實質進展，今年2月川金越南峰會接著破局，大陸國家主席習近平20日前往平壤與金正恩舉行會談，北韓官媒報導，兩人會談主題圍繞朝鮮半島相關議題，並且在幾項重要議題上達成共識，另有陸媒指出，陸朝在軍事關係上已打開關鍵突破口，北韓已開始向北京交代核武清單，分析師認為，習近平將在接下來的G20峰會上，替金正恩向川普傳遞核子協商的訊息。

(中時電子報)