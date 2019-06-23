國瑜、國瑜、韓國瑜～

「榮耀新中華、歡樂向前行」韓國瑜造勢大會台中場22日登場，20萬韓粉擠爆7期豪宅區，民眾揮舞國旗、高舉手機燈海，再次展現驚人氣勢。韓國瑜每場造勢都有韓黑嘲笑人少，昨日也有韓黑酸台中場不如花蓮。但一段從七期豪宅夜拍韓國瑜造勢場的畫面曝光，韓粉都大讚拍的好，「拍的人比電視上還多還狂ㄟ」。

高雄市長韓國瑜每場造勢都被唱衰，每次固定都有的喬段除了走路工外還有「其實現場人沒那麼多」的老梗，昨日韓國瑜還未進場時，網路上也出現「台中場竟比花蓮場還弱」，「一場比一場少人」的酸言酸語。

但有網友在「韓家軍-新生」分享一段朋友拍攝的1分多鐘影片，影片可看出是在會場旁七期豪宅高空夜拍韓國瑜造勢會場，畫面一開始環拍現場人潮，韓粉滿到一路蔓延到周邊道路，也清晰看到中華電信、台灣大哥大等業者的車輛，停在會場旁，加強現場的手機訊號。影片中神力女超人許淑華帶動民眾大喊「國瑜、國瑜、韓國瑜」的聲音十分清晰。

網友大讚「真的人多到嚇死人啊，加油」、「這張拍的人比電視上還多還狂ㄟ」、「目前為止，這影片最“聲歷其境“~好感動，視野好，無贅言。」、「這樣的聲勢……郭黨，柯黨，英黨還要選嗎？」、「讚！好像在現場。人好多，左右兩邊都溢出去了！」、「嚇死人了。人真的好多吖！也很感動。韓家軍辛苦了」、「 看了才知道真的好多人好震撼。」、「哇....目瞪口呆了....台中太強了吧!!!」、「這影片可能比空拍機拍的還完整了，唯一缺市政北二路河南路口南邊辣那一段」、「誇張耶 左邊比較少被空拍到，一樣好多人~讚」。

(中時電子報)