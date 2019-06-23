被撞牛隻卡在車底，造成火車延誤150分鐘。(台鐵提供)

台鐵448次列車深夜撞死牛，造成70名乘客延誤。(台鐵提供)

38分台鐵一列448車次從樹林北南下台東的普悠瑪號列車，在行經花蓮縣內東竹至富里間路段，撞上四頭路過軌道的水牛，列車停下查看發現牛屍卡在車輪下，台鐵派出電車接駁旅客，造成列車延誤150分，影響乘客70人。

鐵警調查，普悠瑪撞牛車禍發生在富里 站以北約300公尺處，牛隻卡在列車第7節和第8節車廂之間，車上旅客無人受傷，軌道因有高壓電，故大型機具無法進入，接駁電車在01時50分到達現場，01時56分將乘客接駁完畢，448車次03時05分已駛離現場返回富里站。

台鐵表示，448次於東竹=富里間(K104)撞到四頭牛，被撞牛隻因卡在車下無法移出，列車故障無法行駛，接駁電車在凌晨2點45分抵達台東站，影響花東線列車共一列70人，肇事列車在牛屍清除完畢後，列車離開現場進富里站，經道班巡查軌道設備無異狀。

5年前花蓮也發生普悠瑪列車撞上在鐵路散步牛群，造成4隻母牛被撞得肚破腸流，其中兩頭還懷有身孕，飼主不但要送法辦還要賠償台鐵損失，籲飼主善盡管理之責，勿讓自家牲畜到處「趴趴走」。

(中時 )