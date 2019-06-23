108課綱今年8月1日上路，高中自然科學領域教學強調探索與實作。普通型高中化學學科中心種子教師吳德鵬、張明娟，在桃園武陵高中預開以全球氣候變遷為主題的選修課程，經試行、調整後，進一步共編單元教材，將提供他校於108學年度實施探究與實作課程參考。

吳德鵬及張明娟兩位老師，107年起與武陵高中自然科學領域教師合作，依新課綱自然科學領綱精神，費時1年，以每月進行1次共備討論後，預開以全球氣候變遷為主題的選修課程，提供一年級學生選修，過程中超過11位教師觀課，一起討論如何進行新的教學。

108課綱自然科學領綱之基本理念，強調科學學習的方法應從激發學生對科學的好奇心與主動學習的意願為起點，引導其從既有經驗出發，進行主動探索、實驗操作與多元學習，使學生能具備科學核心知識、探究實作與科學論證溝通能力，並強調跨領域／科目間的整合，以綜合理解運用自然科學的概念。

新課綱的自然科教學，不會只是老師在講台上講、學生在台下聽的模式，而會有很大改變。

武陵高中選擇以全球氣候變遷議題為主軸，藉由觀察、查找、驗證、整合相關資料、實驗設計、數據分析、小論文撰寫、相關議題公聽會等方式，探究國內外對氣候變遷的應對措施、蒐集並分析在地能源的消耗與排碳的趨勢，進行跟傳統完全不一樣的教學。

教育部表示，武陵高中的這個課程，呼應新課綱總綱「自發」、「互動」及「共好」的理念，培養學生對自然科學的興趣，積極與他人及環境互動、欣賞大自然之美，善用並珍惜自然資源，為環境的永續經營作努力。

因應108課綱上路，教育部國教署將持續推動探究與實作課程發展，辦理種子教師培訓、工作坊、課程研討會、入校諮輔等教師增能活動，深化教師關於科學本質、方法論、論證、建模、引導及發展評量測驗的能力，以協助現場教師發展、實施探究與實作課程。

(中時 )