高雄市長韓國瑜22日在台中大造勢，前台中市長胡志強和夫人邵曉鈴也到場。胡志強說，韓國瑜多場的造勢活動，都是民眾自動自發，這是台灣政治上沒有的現象，這是一場庶民運動，是一場庶民大翻身的運動。對此，前國民黨立委孫大千直言，「庶民當家作主的時代真正來臨了！」

胡志強昨表示，每個人都想過好生活，過好日子，中上收入階層的人，生活平穩，但韓國瑜關心社會收入未達平均值的民眾，關心庶民的生活、教育、文化，以前乏人關注基層的民眾，韓國瑜為基層伸出關心的雙手，現在韓國瑜帶動的是庶民運動，要讓庶民大翻身的機會。胡和韓國瑜沒有同台，他強調情義相挺，現在他不具公職與黨職，有很多民代或要地方人士到場力挺，「我挺的不只是韓國瑜，還有來自民間令人感動的庶民力量」。

對此，孫大千在臉書發文指出，從「凱道障礙」、「花蓮障礙」、「雲林障礙」，再到「台中障礙」，庶民朋友們自動自發，無怨無悔，他們的熱情和吶喊，證明一件事，庶民百姓要用自己的雙手來決定自己的未來。

孫指出，長久以來，庶民力量一直是台灣最沉默的大多數，他們一直默默在忍耐，總是默默在期待，然而一次次的失望，一次次的憤怒，終於激起民怨的滔天巨浪。「這一次，他們決定要自己站出來，不會再被別人牽著鼻子走，不要再由別人來掌握命運」。

「韓國瑜只是庶民力量的代言人」。孫認為，因為韓國瑜和每一位庶民朋友一樣，都沒有傲人的學歷，也不是知名的學者，更沒有顯赫的經歷。這一次，庶民力量決定用盡洪荒之力推出一位「自己人」，來擔任這塊土地未來的領導人。

(中時電子報)