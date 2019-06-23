@caitiegreen Kawhi spotted at Yorkdale Home Depot buying moving boxes. pic.twitter.com/ASK04sKgde — Laura (@chelitobenn) 2019年6月20日

遲遲沒有清楚表達自己是否續留暴龍的今年總冠軍賽MVP「可愛」里歐納德，最近竟被球迷偷拍到，他前往當地家具連鎖商店「家得寶(Home Depot)」購買搬家紙箱畫面，也讓外界不禁懷疑里歐納德是否打算要搬離多倫多了呢？

有趣的是，就在里歐納德買完搬家紙箱過後幾個小時，他跟女友前往現場觀看MLB多倫多藍鳥比賽，當他被大螢幕介紹時，還被全場多倫多球迷歡呼迎接，無非是希望里歐納德可以繼續留在多倫多，明年繼續帶領暴龍完成衛冕。

其實從去年夏天被馬刺交易到暴龍開始，里歐納德就被謠傳打算只想「過水」1個球季，然後今年夏天前往自己家鄉球隊快艇打球，快艇也從未避諱爭取到他的決心，只是隨著他帶領暴龍搶下隊史首冠，里歐納德頓時陷入兩難處境。

如今里歐納德的態度難以捉摸，儘管被偷拍到自己購買搬家紙箱，他卻跟多倫多當地航空貨運公司簽下代言合約，也讓他到底是走是留，充滿更多未知數，看來只能靜待他真正宣布未來決定了，畢竟向來低調的他，實在太難猜透了。

(中時電子報)