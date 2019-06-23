王祖賢23年前美貌驚豔。

《懸崖》MV(影／取自YOUTUBE)

「永遠的小倩」王祖賢即使息影多年，仍是許多人心目中的女神，一舉一動仍受到關注，不過情路坎坷的她，和齊秦多次分合，近日，許常德揭密她和齊秦合拍MV往事，勾起粉絲不少回憶。

齊秦1996年演唱的《懸崖》，盛傳是為了紀念他和王祖賢失而復得的愛情，當時暫別銀幕多年的王祖賢，更為了他復出，擔任MV女主角，知名音樂人許常德近日透露，是他找王祖賢來幫忙的，他表示《懸崖》本來不是前幾波主打歌，是他有一次剛和王祖賢通過電話，就異想天開找她來替齊秦拍MV。

而他選來選去，認為《懸崖》最適合王祖賢拍攝，王祖賢還自己想腳本，並到墾丁拍攝，不過MV畫面沒有齊秦，「雖然沒有他的畫面，但有陪著到墾丁」，有趣的是，大部分時間都在車上睡覺的齊秦，中間一度醒來，但發現王祖賢衣服太露，就脫下自己身上的衣服給她穿上，「所以這支MV小賢的衣服是前後不一的」。

有了王祖賢加持，這首非主打歌曲爆紅，甚至傳唱至今，成為經典之作，網友也重溫這支MV，發現王祖賢23年前美貌就很驚人，「最後超近的五官正面鏡頭，看幾遍都美到讚嘆」，還有人說「怎麼能連跑步都這麼美」，許常德也爆料是在跑步機上跑的。

(中時電子報)