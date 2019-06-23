北部一名男子阿力（化名）看完A片後性慾高漲，不思自己解決，竟然對親生母伸出狼爪！媽媽奮力抵抗、用手抓兒子下體，才得以掙脫跑到陽台報警求救。狼子律師雖以有「潛在性的身心障礙」辯護，希望減輕刑期，但二審仍維持一審判決，判阿力2年4月徒刑。

判決指出，2018年7月某天上午，阿力強抱媽媽並說「好久沒有那個了，很想要」，並將她推倒在房間軟墊上；據ETtoday報導，媽媽用菸灰缸敲打阿力的頭部、以嘴咬他的唇舌，奮力掙扎，但阿力仍強行脫去媽媽的內外褲，手掐頸部企圖性侵。媽媽抓住他生殖器用盡全力抵抗，趁隙逃到隔壁房間關門上鎖，跑到陽台呼救並打電話報警。

阿力坦承犯行，稱因看完A片萌生「賤思想」，但認為一審判太重，合理刑期應為1年6月。阿力律師則辯稱，他有「潛在性的身心障礙」，已達幻聽、幻覺現象，案發時已8天沒有睡覺，又飲用酒類、未正常服用精神藥物，才導致潛在性病因發作。

但媽媽表示不覺得兒子有精神異常狀況，「他曾經問我『媽媽，我性侵妳，妳會怎麼做』」，媽媽當時以為兒子只是說說，從沒想過真的會發生。

高等法院認為，雖因被害人奮力抵抗而未得逞，但已造成她身心受創甚鉅，惡性重大，迄未達成和解，因此維持一審2年4月判決。全案可上訴。

(中時電子報)