今天是長榮空服員罷工第4天，已取消了將近315航班，影響6萬5千名旅客，比起華航空服員、機師之前的罷工還更嚴重。台大醫院前副院長王明鉅警告，「這次罷工事件中，資方非常可能寧可賠錢，說不定會寧可賠上很多錢，也不會讓步」，如果空服工會也要跟著拚到底的話，恐怕「這次的罷工期會持續很久很久」。

王明鉅早在6/11就PO文，當長榮公司工會拿到罷工權時，航空公司就已經想好罷工的因應之道，而很不幸這次長榮航空的罷工，工會選擇了預告罷工日這種做法，「在特許的航空業裡，資方早就知道會罷工，只是不知道開始的時間而已。無預警式的罷工，的確對資方會造成很大的傷害，但是傷害最大的是搭乘飛機的旅客。」而這次資方決定跟工會槓上，寧願賠上很多錢，也絕不會讓步的原因有4個：

一、顧客不見得會把帳算在資方頭上。

二、航空是特許行業，就算顧客不爽，很多航線與航班也沒有太多選擇。只要罷工結束，錢可以再賺。

三、如果這次資方讓步，無論是勞工董事或是禁搭便車條款，未來公司內部可能永無寧日，所以資方不會讓步。

四、時間愈久，資方再找到空服員的人數也會愈多。如果真的罷工三個月甚至半年，到底誰的氣比較長？

王明鉅說，也許針對這種不只會影響資方，更會影響社會上許多無辜消費者的行業，無論是設立預告期，或是建立準罷工狀態，值得再思考一下。

(中時電子報)