立委張廖萬堅（左）坐在廟埕欣賞布袋戲表示，這是他與5、6年級世代的童年回憶。（盧金足攝）

薪傳獎得主，也是國寶級木偶大師黃海岱的第3代傳人黃文郎到台中市西屯區福壽宮廟埕演出「史大俠與海龜」布袋戲，有別以往的劇碼，內容保留傳統又融入大量燈光音響效果並關注環保議題，獲得現場跨世代的歡笑聲。

立委張廖萬堅首度與五洲園今日掌中劇團合作，坐在廟埕欣賞布袋戲，興奮表示，這是他與5、6年級世代的童年回憶，對於現在的小朋友來說有的是沒有過的體驗，甚至許多年輕人也未看過布袋戲表演。

黃文郎說，從小跟著爺爺黃海岱以及父親黃俊卿，南征北討的演出布袋戲，深得真傳技藝，也看盡布袋戲的繁榮興衰，對於布袋戲的歷史轉變深有感觸。

也因此，黃文郎努力改變創新布袋戲演出方式，保留傳統同時也加入新元素，將布袋戲融入環境教育議題寓教於樂，感謝張廖萬堅幫忙成功獲得環保署的支持與補助。

憂心傳統文化逐漸式微，張廖萬堅邀請黃文郎團長帶領的五洲園今日掌中劇，到福壽宮廟埕演出，重現廟埕上演布袋戲的經典畫面，希望讓小朋友有機會了解台灣的傳統藝術文化。

張廖萬堅指出，布袋戲是台灣珍貴的藝術文化資產，黃文郎從事布袋戲演出已40多年，將推廣布袋戲視為一生的志業，精神令人感佩，期許布袋戲的台灣鄉土戲劇文化，能在黃文郎努力下繼續發光發熱。

市議員林祈烽強調，布袋戲在科技進步快速的社會中逐漸被忽略與漠視，幸好有像黃文郎這樣守護傳統的人，努力傳承台灣傳統技藝文化並且改良與進步，讓我們的下一代還能有機會認識這個的技藝表演。

五洲園掌中劇演出《史大俠與海龜》故事，小海龜的奶奶因人類亂丟塑膠垃圾到海底而生病，小海龜求助龍王及正義感十足的史艷文，史艷文、龍王與小海龜努力搶救海底環境的過程充滿驚奇與考驗，內容創新有趣，燈光秀助陣，兼具環境教育的內容，讓更多人從寓教於樂更認識布袋戲。

(中時 )