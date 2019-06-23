中天《叫我神隊友》大聊「男人的話真的能信？婚前承諾妳的他做到了嗎？」主題，邀請梁赫群、余皓然擔任節目來賓。余皓然和筋肉媽媽分享老公們在婚前答應了什麼事，但婚後卻一樣都沒做到，各種荒謬故事讓已結婚23年的余皓然大嘆，「寧願相信有鬼，也不要相信男人那張嘴。」

王中平在婚前因參加節目錄影有機會到加拿大，對當地美景大為驚豔，並承諾余皓然婚後有機會一定要帶她去。沒想到婚後王中平理由一堆，一開始說小孩還小不方便出國，後來孩子長大了一點，又說自己剛好有工作沒有辦法，小孩更大一些則用「要等小孩暑假，可是暑假機票很貴」為由不斷推託，余皓然抱怨，「等到現在23年了，我還沒去過加拿大。」沒想到一旁的梁赫群竟秒回，「去不成加拿大，你可以去奧萬大。」白目回應笑翻眾人。

梁赫群則分享自己答應要給老婆一場浪漫求婚，但因為老婆是婚禮顧問，見過各式各樣的求婚方式，讓他好苦惱。老婆甚至在梁赫群面前跟自己的同事說：「如果我先生在求婚方面需要你們幫忙，請多多幫他。」讓他壓力倍增。正巧當時有製作單位邀梁赫群上通告，並為他策劃了一場電視求婚，原以為完美落幕，沒想到回家後老婆大發飆，覺得跟自己想像中的求婚落差太大，應該要找她的婚顧團隊，專業的紀錄求婚時刻，而不是在充滿綜藝感的攝影棚中草草結束，認為梁赫群就是為省錢才這麼做，她氣得大罵，「你這個人就是死性不改。」

筋肉媽媽表示婚前老公用新學會的淋巴按摩技巧幫她按摩，當時老公一按便承諾，「妳這邊好多結，這樣不行，我以後一定天天幫妳按。」讓筋肉媽媽竊喜自己撩到了一個會按摩的好男人，沒想到從結婚的那天起再也沒發生過。老公的理由千百種，從「上班好累」到「懷孕不要亂按怕受傷」等，讓她氣得大吼，「你婚前都說要幫我按摩，現在連碰都不碰我，是不是根本不愛我？」沒想到老公也爆氣吼她，「一天到晚計較這個幹嘛。」兩人差點因為這事吵到要離婚。中天綜合台《叫我神隊友》周一晚上9點播出。

(中時 )