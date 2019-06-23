長榮空服員罷工延燒至今第4天，雙方態度強硬互不退讓，有網友表示自己也是支持罷工的，罷工應該是要讓客人或股東對長榮施壓，但對於這次的罷工行動，他認為工會整個溝通流程以及訴求內容有問題，「漫天喊價又幫不了自己，你們都會是魯蛇」。

原PO在PTT上發文分析此次長榮空服工會的罷工行動，他直言，我是支持罷工的，很想痛扁長榮高層，但漫天喊價又幫不了自己的罷工，訴求成功或失敗，都是魯蛇。他不僅點出協商流程的瑕疵，更分析了訴求的合理性，發文被底下網友推到爆。

針對150元日支費以及假日兩倍薪這2點訴求，原PO指出，就是因為幹部根本不知道在幹嘛，才會把生病、陪家人，這些事情連結到150身上，造成民眾整天拿來酸的主因。另外，他更點出溝通流程的錯誤，「協商第一點就為了錢撕破臉，讓全體員工虧大錢，已經和其他同仁對幹，難以相信有人會支持」。

原PO接著看衰罷工行動，罷工到此其實也沒什麼然後了，職場要改善的訴求大家都一樣，但你們沒有回頭路了，別說大家奴性重，先想想整個溝通流程發生什麼問題。

底下網友也紛紛回應，「（加）60塊治百病，連家人感情都變好了」、「推，被工會領袖搞砸的罷工。加油好嗎」、「蠻同情這些員工的，被這工會搞死.....」。

(中時電子報)