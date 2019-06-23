新北市土城今天（23日）發生一起輕生悲劇，一名40餘歲的父親帶著才10個月大的兒子在屋內燒炭，雙雙不治，男子母親8時許發現，趕緊通報，但救護人員抵達時，父子已明顯死亡，家人無法置信。

目前警方已封鎖現場，從現場沒有打鬥看來，沒有外力介入、打鬥跡象，警方初步調查，男子近日與妻子正在談離婚，不過詳細事發經過，仍待檢警進一步釐清。

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