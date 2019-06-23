悲劇！土城父帶10月大男嬰燒炭雙亡 10:552019/06/23 中時電子報 張達智 、中國時報、 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北土城驚傳父親帶4月大嬰兒燒炭雙亡。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城今天（23日）發生一起輕生悲劇，一名40餘歲的父親帶著才10個月大的兒子在屋內燒炭，雙雙不治，男子母親8時許發現，趕緊通報，但救護人員抵達時，父子已明顯死亡，家人無法置信。 目前警方已封鎖現場，從現場沒有打鬥看來，沒有外力介入、打鬥跡象，警方初步調查，男子近日與妻子正在談離婚，不過詳細事發經過，仍待檢警進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #男嬰 #專線 #現場 #土城 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 自己的命自己救 韓粉擬募款防疫 04:102019/06/19 政治要聞 家電四雄活化土地資產 聲寶有新斬獲 21:212019/06/19 財經 最後一週！ 土城區公所品訓格言盃學生書法比賽搶報名 19:112019/06/20 生活 主持登革熱協調會 韓：自己的城巿自己救 12:502019/06/21 政治 專線電網架設完成 陸蒙華鐵路10月開通 14:552019/06/21 兩岸 境外生實習爭議頻傳 教部設4語服務專線 14:022019/06/22 生活 花蓮百人手沖咖啡 重量級達人現場教學 16:192019/06/22 生活 擅砍湳雅夜市老樟樹 罰施工建商 18:052019/06/22 社會 台船參與創世基金會「愛消防 傳平安」園遊會 18:482019/06/22 社會 長榮罷工現場 有人送暖有人叫囂 19:592019/06/22 生活 社會熱門新聞 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 兒看完A片竟找媽發洩 她「抓鳥」躲過一劫 - 社會 拍一次不夠 美女地勤拒合照被打趴在地 - 社會 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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