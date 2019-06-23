台南市長黃偉哲23日針對高雄市韓市長對於0206震災台南市獲得中央補助高達200億一事澄清說，中央撥補的部分大約20多億元，至於前行政院長張善政提到的200億元，只是他的構想，係針對土壤液化的部分，但後來那個構想根本就沒有付諸實施，也就是根本沒有那200億元的存在。

黃偉哲還說，2015年台南發生很嚴重的登革熱疫情，總計有112人死亡，並不是像韓市長所說的有217人得病過世。當年中央的補助也只有1100萬，加上市府動用第二預備金大概1億元，所以總共大概花了1億多；2016年登革熱疫情減退，也沒有傳出死亡病例，因此中央僅補助1100萬，統籌分配稅款3900萬，總共花了將近4400多萬；第3年、第4年，中央也都只補助約1100萬，因此中央對台南市的補助，從來沒有像此次對高雄市的補助這麼多。

黃偉哲強調，中央對登革熱的疫情補助，即便台南有很多傷亡，補助也沒有高過高雄市，此一態度很清楚；對於高雄市發生登革熱，台南市也覺得唇亡齒寒，需要和舟共濟，隨時願意去幫忙高雄市的，但請不要用不實的數據、用不實的態度來謔言，全國的民眾都在看，紀錄也都斑斑可考，這個情形不容任何人汙衊。

(中時 )