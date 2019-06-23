長榮航空空服員自20日啟動罷工，至今（23）日上午10時已逾66小時，桃園市空服員職業工會表示，目前共收到2000多名會員繳回護照，加入罷工行列，僅1名會員特殊個案領回罷工三寶（護照、台胞證、服務證）；對於有意退出罷工會員，工會僅接受個人親自領回三寶，未來並將每10天舉行一次投票，由會員決定是否持續罷工。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，罷工迄今，長榮公司已展開心理戰，以各種威脅利誘方式叫會員回去上班，甚至聲稱有會員委託公司領回三寶，但因工會無法確認委託書來源、是否出於會員本人意願，且會員三寶屬個人資料、涉及個人隱私，若外流遺失工會無法承擔賠償責任，故希望當事人到現場親自領回。

目前桃園罷工現場陸續有會員繳交證件加入罷工，迄今僅有1名特殊個案領回三寶，因此會員親友受到長榮高層壓力須返回工作行列，工會予以尊重，此外沒有聽到其他會員要拿回三寶的訊息。

鄭雅菱指出，有未繳交三寶、未參與罷工空服員，有意在公司人力吃緊回去加班，但亦沒拿到班表，處於待命狀態，不知是否公司刻意維持低運能狀態，既然回去不一定有班可以上，呼籲會員繳交三寶，和工會團結在一起，盡快解決勞資爭議。

此外，工會未來每10天將透過會員投票，決定罷工是否持續下去，鄭雅菱說，若這幾天勞資雙方有機會坐上談判桌，提出新協商方案，工會也會將新方案交由會員投票決定。

針對近來有學者建議，可以讓非工會會員繳納費用後，仍可享有工會罷工談判取得待遇，為禁搭便車條款解套，鄭雅菱亦表示，禁搭便車條款的用意在於鼓勵會員團結，只要在確保工會不會瓦解的狀況下，調整禁搭便車條款仍有討論的空間。

旅行公會今日下午有意到長榮公司抗議罷工造成旅行業損失，鄭雅菱說，工會尊重其表達意見自由，但希望旅行業了解，空服員勞資爭議是經過半年多來各種努力，在沒方法的狀況下才採取罷工，雖造成一時不便，但若空服員勞動條件提升，亦有助於提升旅遊品質。

(中時 )