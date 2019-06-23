今年22歲的台灣選手林家正，近4年來第3度在大聯盟年度業餘選秀會上獲得青睞，今年被響尾蛇以第14輪第422順位選中，同時也是個人排名最高的一次，23日(台灣時間)正式與響尾蛇球團簽約，接下來將投入小聯盟賽季比賽，成為第一位透過選秀與美職簽約的台灣球員。

林家正是捕手出身，曾在棒球名校穀保家商就讀一年，之後選擇赴美逐夢，並就讀美國當地高中以及亞利桑那州立大學。過去台灣選手都是利用國際球員簽約的方式進入美職，林家正成為首位經過選秀而簽下合約，進入美國職棒大聯盟體系的台灣人。

林家正表示，「這一次的合約商談非常順利，透過經紀人，與球團在很快的時間內便就合約達成共識，除了簽約金以外，還包括了未來結束選手生涯後，完成大學學業的學雜費與住宿所需開支。」特別感謝經紀人與球團能在很短的時間內完成洽談，讓他得以盡速展開職業生涯。

同時林家正也提到簽下合約只是棒球生涯的過程，接下來還得面對職業球隊辛苦但是扎實的訓練內容，以及小聯盟球季過程中的種種磨練，「不過我知道這是邁向大聯盟—我從小夢想，也是我當年來到美國讀書的目標—的必經過程，我會勇敢的面對挑戰，克服一切困難。」

「做為第一位來到美國就學、經過選秀而簽下合約進入美國職棒大聯盟體系的台灣人，希望我的經歷可以鼓勵更多台灣的孩子們勇敢追尋自己的夢想，挑戰不一樣、或是沒有那麼多人走過的道路，過程或許艱辛，但是最後的果實會是甜美的。」林家正正式簽約後，近期有望能在小聯盟登板亮相。

(中時電子報)