看來暴龍很有可能延續前兩年勇士拒絕參訪白宮的「慣例」！身為今年NBA總冠軍暴龍陣中「老大哥」的丹尼格林，竟在接受訪問時公然表態，強調就算美國總統川普提出邀約，暴龍也不太可能前往白宮參觀，等同狠狠打臉川普。

「我們不可能接受白宮邀請，」丹尼格林說，「我不是不尊重誰，我也想照顧到所有人的感受，但我必須說，大家都知道如今白宮內部有多瘋狂，都因為川普造成的，我們真的很難接受，他有他的做事風格，但我必須說不可能去。」

但讓川普更加尷尬的是，他最近才跟加拿大總理杜魯道會面，還一度鬆口表示考慮邀約暴龍，「這個問題很有意思，假如他們願意來白宮，我會考慮邀請的，他們在今年總冠軍賽表現很好，我也看了一點點比賽，他們確實很棒。」

自從川普2017年當上美國總統開始，連拿兩年總冠軍的勇士，都直接拒絕川普的邀約，完全不給他面子，如今隨著丹尼格林公然表態不去白宮，看來這個NBA總冠軍隊參訪白宮慣例，很可能連3年都告取消，只能說川普變成NBA球星的公敵。

(中時電子報)