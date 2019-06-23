距離2020東京奧運開幕剩下397天，為了讓台灣田徑在奧運舞台有更好表現，中華民國田徑協會與日本鹿兒島大崎町簽訂賽前集訓協定書，要讓台灣選手在優秀訓練環境下，將狀態提升到最佳。

台灣田徑選手近年在國際舞台繳出不少成績，例如2017年台北世大運標槍好手鄭兆村擲出91公尺36亞洲紀錄，是亞洲第一位將標槍紀錄突破到90公尺的選手，也是台灣最先取得2020東京奧運參賽資格的田徑選手，短跑好手楊俊瀚則在去年亞運摘下200公尺銀牌，110公尺跨欄好手陳奎儒上個月底在台灣國際田徑公開賽已13秒34全國新猷摘金，距離東奧參賽門檻13秒32只有0.02秒的差距，也很有機會搭上奧運列車。

中華民國田徑協會秘書長王景成(中)和日本鹿兒島大崎町町長東靖弘互贈紀念品。(中華民國田徑協會提供)

為了幫助選手再進化，中華田協秘書長王景成昨天和鹿兒島大崎町町長東靖弘、鹿屋體大教授川西正志、鹿屋體大體育處總監代表木正悟簽約，王景成相當滿意對方提供的訓練環境，將積極安排訓練隊前去移地訓練，也希望透過這次合作，建立台日雙方友誼橋樑，成為長久合作夥伴。

大崎町有一座室內田徑場、室外田徑場、投擲場，特別標槍場地有100公尺的長度，還有其他的投擲項目個別的場地，這座田徑訓練中心也是日本田徑協會指定國家代表隊訓練場地，非常適合作為移地訓練的場館基地。

(中時電子報)