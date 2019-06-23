國民黨立法院黨團副書記長童惠珍（左起）、總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民及立委陳玉珍23日在黨團記者室召開「空服員大罷工 政府束手無策 消費權益誰保障？」記者會。（劉宗龍攝）

長榮罷工影響旅客權益，國民黨立委今舉行記者會，批評交通部、勞動部明明預先知道會發生仍然束手無策，交通部長林佳龍更在期間跑去貝里斯拚外交？國民黨首席副書記長陳宜民痛批，近三年來已經三起航空業罷工，至今沒學到教訓，林佳龍跟勞動部長許銘春都應該道歉下台。

國民黨團總召曾銘宗表示，這次罷工是近三年來第三起航空業大罷工，但其實早在兩年前工會會員代表就通過發起罷工，工會、政府及資方已經發動超過20次協商，但是交通部與勞動部沒有發揮協調功能，輕忽重要性，任由一再惡化，如今影響超過二十萬旅客權益，政府束手無策，消費者權益由誰來保障？

曾銘宗特別點名林佳龍明明知悉醞釀罷工期間，還率團到貝里斯拚外交，「你是交通部長還是外交部長？」顯然輕忽罷工事件，勞動部在協商破局時束手無策，政府到底做了什麼事，不能兩手一攤，說政府沒有股權無從介入，就任由惡化擴大。

曾銘宗指出，長榮名列全球十大航空公司，罷工勢必對其商譽形象造成衝擊，何時落幕尚不可知，勞資雙方不能只顧自身權益，要兼顧勞工、旅客權益，否則會造成勞、資、旅客三輸局面，國民黨團要求儘速召集相關部會，研擬解決方案，保障民眾權益。

陳宜民則指出，其實罷工之前有很多徵兆，有時間可以預防避免，上禮拜四空服員職業工會其實就宣布要發動罷工，但是林佳龍還是照樣出國，而行政院副院長陳其邁處理保護消費者的方式，只有讓消費者保護會提醒相關訊息，在網站開設罷工專區提供諮詢，這樣就能保護消費者權益？三年來還得不到教訓。

(中時 )