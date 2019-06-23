◎歇腳吃涼 天然配料不罪惡

要擺脫燠熱的炎夏，最好的方式就是來一碗沁爽的冰品！有別於花招百出的綿綿冰、雪花冰，羅東夜市的甜湯冰品店「公園貳拾號」販賣傳統的剉冰，配料多以豆類、芋圓等天然食材為主，古早口味吸客，成為逛夜市民眾最佳歇腳吃涼好所在。

◎吃到賺到 芒果冰不用百元

位在板橋區長安街巷內的「蜜樂甜品」，雖然店面並不特別顯眼，但自開店短短不到2年來，已累積不少死忠顧客，原因除了各式冷熱甜品及冰品選擇多樣外，強調提供高品質又安心的食材，才是真正籠絡住人心的秘訣，更重要的是，價格還非常平易近人，又再大大加分。

◎酷夏吃冰 真材實料超過癮

位在竹北火車站前的大阪熊冰品店，是開張不到半年的小店，店家所採用冰品、實材均真材實料，在酷夏中吃冰，享有一絲涼意，除了台灣常見的剉冰外，水果口味的雪花冰也頗受好評。

◎不惜成本 夏日消暑好去處

創業30年的小樂涼冰店，是大甲人夏日消暑好去處，第二代王瑞坤在母親過世後，不捨冰店歇業，從大陸返台繼續經營。小樂涼採自助式經營，配料多達30餘種，客人自己選料盛裝，包括蜜芋頭、地瓜、布丁、芋圓、粉粿等全是店家自製，內用、外帶均一價55元。

◎雙重享受 文青風手工剉冰

夏天吃冰是一大享受，這年頭吃冰更講求「視覺系」，各式夢幻、繽紛冰品紛紛出籠抓住消費者眼球與味蕾，躲在台南市民族路巷弄內的震湶雪花冰，手工雪花剉冰從果醬到雪花冰磚都自製，每一碗冰都「超好拍」，而且口味清新不甜膩，加上手繪冰品菜單，被讚為是超文青的冰。

◎誤打誤撞 行員賣冰嚇嚇叫

大學畢業原本想當個單純上班族，但住家隔壁的冰店業者萌生退休念頭，找上張雅婷詢問是否接手？讓一個社會新鮮人搖身一變成了冰店老闆娘，一晃眼15個年頭，用料實在的堅持，讓她累積死忠客群，每到夏季店門口總是大排長龍。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)