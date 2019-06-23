長榮空服員宣佈罷工。（報系資料照）

最近長榮的空服員發動罷工，相較於之前華航空服員和機師的罷工，這次網路上支持的聲浪明顯又更小了，但姑且不論其訴求是否合理，更值得深思的問題是：為什麼中華民國的各種罷工往往難以得到民眾普遍支持？

其實這並不難理解，首先，許多行業的罷工往往會造成其他民眾的不便，空服員和機師罷工如是，2013年關廠工人跑去台鐵臥軌如是。

再來更現實的問題是，罷工成功往往只有少數當事人直接受益，對於其他民眾而言，薪水不會增加、工時不會減少，如果剛好又因為對方罷工造成自己的不便，自然更有可能傾向不支持。理論上大概只有同行業的人也可能間接受惠，有如華航提高待遇後，長榮員工也大可主張比照辦理。但問題是中華民國成立工會至少要有30人，而國內中小企業林立，導致一堆勞工根本無法組織工會，無法藉由工會合法罷工，那對這些無法參加工會的勞工而言，既然自己無法比照辦理罷工，對於人家的罷工，只怕也難以產生熱情聲援支持的動力。

而且某些勞動權益的增加，不僅只能讓少數人受惠，甚至還會讓其他人相對的「受害」，例如基本工資提高，當然幫助了原本領基本工資的民眾，但對於原本薪水也只有兩三萬的民眾而言，薪水不會因此增加，開銷卻反而提高了，因為每次基本工資一調漲，餐飲業、麥當勞、7-11等往往也跟著提高產品售價。

最後，固然在國外一般的民主國家，前兩大政黨中往往會有一個相對比較傾向保障、提高勞工權益，包括美國的民主黨、英國的工黨、德國的社民黨等等，也就是兩大黨通常一個比較偏右派資方，一個比較偏左派勞方。

然而在中華民國，有一個獨有的情況，兩大黨的區別不在左右勞資議題，而是統獨、兩岸政策，許多支持台獨的民眾投票時往往優先看比較可能當選的候選人中，哪一個比較偏獨派，而不是看這幾個人誰的勞資政策更符合己意，在這樣的特殊政治文化之下，本來就容易導致勞權被忽視，因為兩大黨都不是以改善勞權做為爭取民眾支持的重要手段。

但這是否表示在國內勞權改善注定無望？也不盡然，如果想讓多數勞工支持，最簡單的做法就是盡量一口氣同時改善多數勞工的權益，舉例來說，如果政府宣布恢復7天國假，不管哪個產業的勞工都將受惠，想要放假者可以多出假期休息，想要多賺加班費者當天出勤可以多賺到加班費，人人皆大歡喜，哪個勞工會不支持？

又好比如說，面對高房價壓力，如果政府能夠蓋出數量夠多的公宅，讓多數勞工都能夠用低價買房或租房，一方面降低生活開銷成本，另一方面縮短通勤時間(原本市中心沒有公宅就只好住郊區一天通勤兩三小時，但這樣副作用很大，通勤時間過長下班後也沒時間照顧兒女，錢又沒有多到可以請整天保姆的話，只好乾脆不生，降低生育率)，對多數勞工而言，顯然也沒有反對的理由。

所以政府與其採用補貼、基本工資等只能幫助到少數人的政策，不如從能夠幫到全體勞工的方式著手，才不會出現連勞工都反彈的情況。當然執政黨是否願意這樣提升勞權，也取決於民眾的行動。

我們現在的執政黨在勞工議題上一再說話不算話，說好沒有實質周休二日就不砍7天國假，結果推出的是可加班的一例一休照樣砍；說好要解決勞工工時過長問題，不但砍了7天國假，還一再增加適用責任制行業數量，然後想要讓勞工多加班解決低薪，無視一再出現遊覽車司機過勞翻車造成遊客死亡慘案；說好要解決勞工低薪，結果卻砍勞工休息日的加班費，說好要加強執法，結果現在微型企業違反勞基法可以免罰或減輕處罰。

如果勞工面對這樣子的執政黨，還是因為台獨考量力挺到底，那該黨繼續執政後，會有任何改善勞權的動機與誘因嗎？反正不管怎樣惡搞勞工，都能保有基本盤繼續勝選，那犯得著為了一群捐不起政治獻金的勞工得罪金主嗎？畢竟勞工權益的改善，難免意味著雇主成本的提升。所以解鈴還須繫鈴人，勞工權益是否能改善，取決於明年是否願意自己用選票制裁惡搞勞工的執政黨，不要再被台獨綁架。

(中時 )