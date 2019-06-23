第3屆「法國鬍子錦標賽」22日於花都巴黎進入最終戰，86名決賽選手齊聚一堂為了比賽做最後準備，每個人造型各異、別出心裁，唯一共同點是對寶貝鬍子的呵護之心。

第3屆「法國鬍子錦標賽」22日於巴黎進入最終戰，86名決賽選手齊聚一堂為了比賽做最後準備。（圖／路透社）
第3屆「法國鬍子錦標賽」22日於巴黎進入最終戰，86名決賽選手齊聚一堂為了比賽做最後準備。（圖／路透社）

綜合《巴黎人日報》（Le Parisien）、《進步報》（Le Progres）、「蘭多克生活網」（Languedoc Living）等法國當地媒體報導，來自斯里蘭卡的參賽者Prathas Maheswaradas留了一頭24公分長的黑色長鬍鬚，他說自己的鬍子是屬於自然捲型，因此他每天都要設法撫平它。照顧鬍鬚的例行公式是每天早晨先用豬鬃刷順鬍鬚，再用吹風機吹乾，然後塗上保養產品。為了避免打結，每晚還得清洗，並且經常修剪。他說鬍子讓他拉近和客戶的關係，「因為他們會想要拍照甚至觸摸。」

來自斯里蘭卡的參賽者Prathas Maheswaradas。他說每天都用豬鬃刷順鬍鬚，再用吹風機吹乾，然後塗上保養產品。（圖／路透社）
來自斯里蘭卡的參賽者Prathas Maheswaradas。他說每天都用豬鬃刷順鬍鬚，再用吹風機吹乾，然後塗上保養產品。（圖／路透社）

另一名參賽者Pierre-Ludovic Loriguet已是第2次進入決賽，他說自己從5年前開始蓄鬍，沒有什麼特別原因，就只是因為不喜歡刮鬍子，現在他的鬍子長到27公分，他說自己保養鬍子的秘訣就是每天刷它，不過他聽說有參賽者甚至每天花2小時照顧鬍子。

參賽者Pierre-Ludovic Loriguet已是第2次進入決賽。（圖／路透社）
參賽者Pierre-Ludovic Loriguet已是第2次進入決賽。（圖／路透社）

另一名法國參賽者尚皮耶（Jean-Pierre）說自己每天花25分鐘照料鬍鬚，每個月上一次理容院。他說自己保養鬍子不遺餘力，器具多到可以開一家店，例如每周清洗3次，用特殊的吹風機一邊吹一邊梳、避免打結，然後再抹上護鬍油、護鬍膏，他說當他想扮成西班牙超現實藝術大師達利（Salvador Dali）的時候，他會再塗一點八字鬍油。尚皮耶有37年寵物美容師資歷，他說鬍鬚應該要像絲綢一樣柔軟光滑，「有些人的鬍鬚又粗又長，但是我的不一樣，當我擺頭時，鬍鬚會跟著晃動，非常柔軟。」

法國鬍子錦標賽（Championnat de France de Barbe）於2017年首度登場，它是由法國化妝品品牌Phytobiol創立的比賽，目的是支持法國留鬍子的人，給他們平台、讓他們向外界展示留鬍子也可以很藝術。今年的比賽總共分成15大類別，包括長度大於20公分、小於20公分、山羊鬍、好萊塢式鬍等等不同類別，總共301人報名，86人進入決選，最終將由一群由鬍子專家、時尚專家、記者、社會學家等評審委員組成的陪審團選出最佳鬍鬚，比賽結果將於當天公布。

第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者Wilfrid Barrial的造型。（圖／路透社）
第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者Wilfrid Barrial的造型。（圖／路透社）

第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者齊聚一堂。（圖／路透社）
第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者齊聚一堂。（圖／路透社）

文章來源：Seine-et-Marne : Prathas concourt pour la plus belle barbe de France
文章來源：Un Montbrisonnais en lice pour le championnat de France de barbe

文章來源：Quarante man in the running for the most beautiful beard in France

文章來源：Championnat de France de Barbe 2019

(中時電子報)

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