第3屆「法國鬍子錦標賽」22日於花都巴黎進入最終戰，86名決賽選手齊聚一堂為了比賽做最後準備，每個人造型各異、別出心裁，唯一共同點是對寶貝鬍子的呵護之心。

第3屆「法國鬍子錦標賽」22日於巴黎進入最終戰，86名決賽選手齊聚一堂為了比賽做最後準備。（圖／路透社）

綜合《巴黎人日報》（Le Parisien）、《進步報》（Le Progres）、「蘭多克生活網」（Languedoc Living）等法國當地媒體報導，來自斯里蘭卡的參賽者Prathas Maheswaradas留了一頭24公分長的黑色長鬍鬚，他說自己的鬍子是屬於自然捲型，因此他每天都要設法撫平它。照顧鬍鬚的例行公式是每天早晨先用豬鬃刷順鬍鬚，再用吹風機吹乾，然後塗上保養產品。為了避免打結，每晚還得清洗，並且經常修剪。他說鬍子讓他拉近和客戶的關係，「因為他們會想要拍照甚至觸摸。」

來自斯里蘭卡的參賽者Prathas Maheswaradas。他說每天都用豬鬃刷順鬍鬚，再用吹風機吹乾，然後塗上保養產品。（圖／路透社）

另一名參賽者Pierre-Ludovic Loriguet已是第2次進入決賽，他說自己從5年前開始蓄鬍，沒有什麼特別原因，就只是因為不喜歡刮鬍子，現在他的鬍子長到27公分，他說自己保養鬍子的秘訣就是每天刷它，不過他聽說有參賽者甚至每天花2小時照顧鬍子。

參賽者Pierre-Ludovic Loriguet已是第2次進入決賽。（圖／路透社）

另一名法國參賽者尚皮耶（Jean-Pierre）說自己每天花25分鐘照料鬍鬚，每個月上一次理容院。他說自己保養鬍子不遺餘力，器具多到可以開一家店，例如每周清洗3次，用特殊的吹風機一邊吹一邊梳、避免打結，然後再抹上護鬍油、護鬍膏，他說當他想扮成西班牙超現實藝術大師達利（Salvador Dali）的時候，他會再塗一點八字鬍油。尚皮耶有37年寵物美容師資歷，他說鬍鬚應該要像絲綢一樣柔軟光滑，「有些人的鬍鬚又粗又長，但是我的不一樣，當我擺頭時，鬍鬚會跟著晃動，非常柔軟。」

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法國鬍子錦標賽（Championnat de France de Barbe）於2017年首度登場，它是由法國化妝品品牌Phytobiol創立的比賽，目的是支持法國留鬍子的人，給他們平台、讓他們向外界展示留鬍子也可以很藝術。今年的比賽總共分成15大類別，包括長度大於20公分、小於20公分、山羊鬍、好萊塢式鬍等等不同類別，總共301人報名，86人進入決選，最終將由一群由鬍子專家、時尚專家、記者、社會學家等評審委員組成的陪審團選出最佳鬍鬚，比賽結果將於當天公布。

第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者Wilfrid Barrial的造型。（圖／路透社）

第3屆「法國鬍子錦標賽」參賽者齊聚一堂。（圖／路透社）

(中時電子報)