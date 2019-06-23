長榮航空空服員罷工進入第四天，勞資方仍沒有退讓跡象，長榮取消的航班更一次公布6月30日，看似有長期抗戰的準備。交通部政務次長王國材表示，資方第一階段已公布超過一周的取消航班，希望這場罷工盡速落幕，不要再看到下一波取消航班。

交通部統計，長榮航空今日180架次中，取消113架次，運能37％，影響2萬5352人，接下來幾天的運能則維持在40％左右。由於長榮昨一次公布多日的取消航班，許多旅客湧至桃園機場詢問改票，現場一度混亂，但目前已處理完畢。

交通部今日進行第5次罷工應變會議，長榮航空代表今也參加會議，王國材說，會中有呼籲資方多點耐心，趕快跟勞方盡快解決爭議，大家都是一家人，不要互相告來告去，勞資爭議的點在哪就去處理它，雙方不是無法討論。至於禁搭便車條款怎麼處理，這個癥結突破，接下來的訴求應該都很好談。

談到罷工預告期，王國材表示，交通部是民航主管單位，需要這樣罷工預告期，甚至是授權期，明確規範幾月幾號到幾月幾號罷工。他認為，如果勞方罷工是為了讓資方損失，並在談判上得利，縱然有預告期或授權期，資方還是會有損失，但影響較少的會是旅客，交通部會盡力跟勞動部討論出方案。

至於罷工是否應該限制天數，王國材指出，國外規定罷工7天、10天都有，授權期即是要規範罷工起訖。王強調，不是全面要全面限制各行各業，但某些難以替代的運具，應該要考慮罷工預告。

(中時 )