This is INSANE! Klay argued with a Warriors trainer and tried to stay in the game. He then jogged back to the locker room, thinking he would get examined and then return to the court. The guy had a torn ACL! pic.twitter.com/5PbNaEF6tD — Drew Shiller (@DrewShiller) 2019年6月17日

還記得勇士明星後衛「浪花弟」克雷湯普生在今年總冠軍賽G6，就算左膝受傷，仍然堅持回到場上罰球才肯離開的場面嗎？勇士總管邁爾斯23日接受《95.7 The Game》專訪表示，「當時我告誡他罰完球後不要移動，結果大家都看到了！」

邁爾斯表示，當克雷湯普生左膝前十字韌帶拉傷後，原本打算走進休息室接受治療，卻在球員通道被人叫住，告知假如他沒完成罰球，那麼接下來比賽就沒辦法上場了，「湯普生聽到之後，根本沒有猶豫，直接轉身回到場上準備罰球。」

「因為我們還不清楚他的傷勢具體狀況，簡直毫無頭緒，他根本還沒接受檢查，」邁爾斯說，「所以我當時馬上拉住了他，更告誡著他，假如他堅持要回到場上完成罰球，罰完球後就站著別動，他也立即回答我，好的，這沒有任何問題。」

接下來的結果，有看那場比賽的人都知道，克雷湯普生一罰完球，就開始跑回後場打算回防，讓邁爾斯完全傻眼，只能在場邊大叫，幸好最後湯普生被換下場，卻用跑步進入休息室，「這就是這傢伙的拚戰精神，他就是一個競爭者！」

(中時電子報)