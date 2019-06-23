還記得勇士明星後衛「浪花弟」克雷湯普生在今年總冠軍賽G6，就算左膝受傷，仍然堅持回到場上罰球才肯離開的場面嗎？勇士總管邁爾斯23日接受《95.7 The Game》專訪表示，「當時我告誡他罰完球後不要移動，結果大家都看到了！」
邁爾斯表示，當克雷湯普生左膝前十字韌帶拉傷後，原本打算走進休息室接受治療，卻在球員通道被人叫住，告知假如他沒完成罰球，那麼接下來比賽就沒辦法上場了，「湯普生聽到之後，根本沒有猶豫，直接轉身回到場上準備罰球。」
「因為我們還不清楚他的傷勢具體狀況，簡直毫無頭緒，他根本還沒接受檢查，」邁爾斯說，「所以我當時馬上拉住了他，更告誡著他，假如他堅持要回到場上完成罰球，罰完球後就站著別動，他也立即回答我，好的，這沒有任何問題。」
接下來的結果，有看那場比賽的人都知道，克雷湯普生一罰完球，就開始跑回後場打算回防，讓邁爾斯完全傻眼，只能在場邊大叫，幸好最後湯普生被換下場，卻用跑步進入休息室，「這就是這傢伙的拚戰精神，他就是一個競爭者！」
(中時電子報)
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