洋基在主場迎戰太空人，靠著厄薛拉(Gio Urshela)5局下半2分炮率先得分，也追平連續25場比賽開轟的隊史紀錄，再加上「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)2度適時安打將比數超前，個人包辦4分打點，洋基最終以7比5收下近期的8連勝。

厄薛拉5局下半面對太空人先發投手麥利(Wade Miley)，敲出一發2分炮為本季第6轟，不但為洋基先要到2分領先，還將球隊連續全壘打場次推進到25場，追平1941年寫下的隊史紀錄，只要再連續轟2場，就能追平遊騎兵在2002年寫下的27場連續開轟大聯盟紀錄。

田中將大今日擔任先發，前一場飆出10K完封勝，此場比賽則是主投6局被敲8支安打、失2分，正是6局上半太空人瑞迪克(Josh Reddick)的2分炮將比數追平。

太空人菜鳥艾瓦瑞茲本季僅先發11場比賽，就敲出6發全壘打。（路透）

洋基6局下半繼續進攻，靠著保送和安打形成無人出局、滿壘，史坦頓敲出帶有2分打點的安打，一棒將比分超前，原本田中將大還握有勝投候選人優勢，沒想到7局上半洋基一換後援投手霍德(Jonathan Holder)就遭狙擊，挨了菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)3分炮，太空人將比數超前成5比4，也讓田中的勝投飛掉，而21歲的艾瓦瑞茲本季僅先發11場比賽，就敲出6發全壘打。

下個半局洋基靠羅麥(Austin Romine)陽春炮追平後，2人出局二、三壘有人的情況，史坦頓再度當英雄，靠2分打點的安打又將比數超前成7比5領先，個人包辦4分打點，幫助洋基取得近期8連勝。

史坦頓2度當英雄，個人包辦4分打點。（路透）

(中時電子報)