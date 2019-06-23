高圓圓女兒滿月「超級可愛」趙樹海洩孫女像趙又廷 12:072019/06/23 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 趙又廷和高圓圓喜迎女兒滿月。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 趙樹海微博全文。（圖／取材自趙樹海微博） 趙又廷和高圓圓在5月21日產下女兒，夫妻對坐月子生活低調，沒有曝光女兒長相，僅曝光愛女的英文名字「Rhea」，近日適逢Rhea滿月宴，趙又廷爸爸趙樹海更是大讚孫女「溫柔典雅」，誇Rhea表現得體大方。 適逢孫女Rhea滿月，趙樹海開心連發蛋糕文分享喜悅，網則狂讚Rhea名字好聽，有人好奇問「小公主滿月超級可愛吧」，趙樹海得意回：「一定是的」，至於孫女是否像爸爸趙又廷，趙樹海則說：「都說像，可我看不出來。」 (中時電子報) #趙樹海 #高圓圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 婆婆關注肚皮壓力大 劉詩詩忍4年爆產後憂鬱 07:142019/05/29 娛樂 高圓圓螢幕老公昔嫖妓被封殺 現況曝光 20:412019/06/01 娛樂 趙又廷、高圓圓女兒滿月！英文名散發公主風 14:182019/06/21 娛樂 娛樂熱門新聞 防林鳳嬌A錢 成龍把家產轉到國外懺悔「太壞了」 - 娛樂 名嘴當面嗆：為何不去華航應徵？罷工空姐激動回應 - 娛樂 陳喬恩未修圖真實樣貌曝光 網驚：哪像40歲 - 娛樂 陳揮文不忍了 《龍捲風》開戰：名嘴多數是垃圾！ - 娛樂 汪潔民糗了！竟這樣解釋「禁搭便車」條款 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。