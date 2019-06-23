趙樹海微博全文。（圖／取材自趙樹海微博）

趙又廷和高圓圓在5月21日產下女兒，夫妻對坐月子生活低調，沒有曝光女兒長相，僅曝光愛女的英文名字「Rhea」，近日適逢Rhea滿月宴，趙又廷爸爸趙樹海更是大讚孫女「溫柔典雅」，誇Rhea表現得體大方。

適逢孫女Rhea滿月，趙樹海開心連發蛋糕文分享喜悅，網則狂讚Rhea名字好聽，有人好奇問「小公主滿月超級可愛吧」，趙樹海得意回：「一定是的」，至於孫女是否像爸爸趙又廷，趙樹海則說：「都說像，可我看不出來。」

(中時電子報)