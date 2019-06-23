高市觀光局昨在南華商圈舉辦2019高雄光頭日，透過行銷拉抬商圈人潮，但市議員黃文益PO照狠酸商圈冷清沒人潮，批該活動無助拚觀光；不過，南華商圈已是60多年舊商圈，觀光局積極且願意幫忙行銷是好的，當地里長楊福順也打臉汙衊說法，商圈這一個月內人潮確實增加3成。

南華商圈位在高市中正路高雄郵局西面和大同路間，往南過大同路是傳統市場，平時有許多小吃攤，再往南連接玉竹商圈和新堀江；觀光局在南華商圈舉辦高雄光頭日活動，希冀振興商圈活力，再現南華商圈繁華景色。

市長韓國瑜5月27日參加光頭日活動宣傳記者會「我光頭！我驕傲！」，並與多位光頭人士一起走秀；雖然昨天未能親自到場參加，但該活動確實引發話題，也成功引入人潮，觀光局表示，該商圈物美價廉的潮流服飾、皮件、女性衣物居多，融合在地傳統美食，提供遊客多元消費選擇，人潮比以往多3成。

東坡里長楊福順說，對於觀光局願意幫忙行銷南華商圈，相當感謝，22日光頭節活動當天，跟平常的星期六比起來，人潮也多了2倍，從活動宣傳到現在這一個月內，人潮確實成長3成。

(中時 )