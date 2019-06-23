高雄市長韓國瑜昨天在台中造勢時提出「拉進來，打出去」政策，欲幫助中小企業度過危機，對此，前新北市長朱立倫今受訪時表示，「這個口號我聽不太懂」，強調中小企業是台灣的主力，應該讓整個中小企業受到全面支持。

朱立倫今天上午到林口參訪王子創意文具王國觀光工廠，朱立倫說，今天他來的就是第三代在經營的中小企業，要能夠有不斷創新的藍海政策，讓中小企業找到未來，不管是在國外或是國內，都可以有很多的商機。

被問到韓國瑜台中造勢吸引紅黑派參加，是還人情還是真心力挺？朱立倫說，現在是黨內初選，派系朋友們或是各地方的領導人都會參與，自己到台中的時候也有跟黑派、紅派的朋友見面，大家都是好朋友，「7月15日之後不是大家都要團結在一起嗎？」

而朱立倫日前曾針對韓國瑜每周造勢一事說「多做事，少造勢」，韓國瑜昨在台中造勢時稱是為了回應地方基層需求，朱立倫回應，這是韓國瑜的選擇，造勢有好處，也可以回應地方需求，但也有可能造成對立，造成動員、勞民傷財，各有利弊得失，「畢竟現在不是要大選，7月8日到14日沒有人要出來投票，大家只要接到電話、表達心聲就好。」

(中時 )