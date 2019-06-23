柯文哲今早至玉里參訪，吸引花蓮上百名柯粉排隊合影。（許家寧攝）

柯文哲對於會見淺藍民代，回應多交朋友，不要分藍綠。（許家寧攝）

台北市長柯文哲周末花東行，今早偕妻到花蓮玉里拜訪劉一峰神父，並至協天宮參拜，被問及跟在韓國瑜後面來花蓮並和淺藍民代見面，柯說，人家來拜會不會主動說是哪個黨派，就多交朋友，不需要分藍綠，至於台北、上海雙城論壇是否舉行，柯回，晚上就會對外宣布時間。

對於媒體問及，韓國瑜月初才來花蓮造勢，此行會不會覺得突破不了花蓮深藍？柯文哲表示，台灣不是只有藍綠，這次來這裡看一看，是要多交朋友、增廣見聞，出來看一看到台九線的路況就知道很多東西，了解花蓮交通困境與城鄉差距。

柯文哲說到在台大當醫生時很喜歡讀數據，發現花東地區每十萬人口車禍創傷死亡率最高，大部份創傷來自車禍，但不知道是什麼原因，這次看到台九線的路況，發現多是兩線道，要超車非常危險，未來改善交通拓寬成四線道降低傷亡為重要工作。

柯文哲肯定劉一峰透過資源回收事業，幫助當地身心障礙自力更生，逐步建立起二手書店、布藝館、挑蚤市場等環保據點，在會後捐出去年出版書籍《光榮城市》，並向神父打趣說可以留在舊書店義賣，隨後體驗割稻並至當地百年宮廟協天宮參拜。

柯文哲赴協天宮參拜，在地方造成轟動，上百名柯粉在廣場排隊與柯合影，有黃姓女粉絲特地從花蓮市跋涉百公里前來，1名旅居美國洛杉磯的玉里蔡姓柯粉，更特地帶肉粽挺柯「包中」，大讚柯「講話很真」，鼓勵他一定要出來選總統。

旅美的蔡姓粉絲專程送粽子，籲柯出來選總統。（許家寧攝）

家住花蓮市的黃姓、蔡姓柯粉，專程搭車近百里南下玉里。（許家寧攝）

(中時 )