馬林魚成軍於1993年，沒想到隊史最具代表性的人物會是現任總教練麥汀利(Don Mattingly)。麥總前役打輸紅雀之後，正式成為隊史掌兵最久的總教練(第556場)，超過老教頭岡札雷茲(Fredi Gonzalez)的紀錄。如果明年繼續帶完球隊，他就追平自己執教道奇5年的里程碑。

相比道奇隊時期，麥總掌兵的戰績一年不如一年，在馬林魚勝率僅有44%，他不免有些喪氣。「我對這支球隊充滿期待，但是近年一切都變了。失去小費讓我們開了大倒車。」費南德茲(Jose Fernandez)船難過世，接著馬林魚換老闆，出清所有主力球員，麥總感嘆：「我的去留並非自己能決定，我只是相信這支球隊還有希望。」

綽號「殺手」的麥汀利當年是叱吒風雲的洋基隊長，球員生涯14年，1座MVP、打擊王，9次金手套。他退休後隊長寶座由吉特(Derek Jeter)繼任，沒想到這位後輩很會賺錢，現在居然成為他上司了。眼下麥總的去留就掌握於吉特手裡，可謂造化弄人。

馬林魚拿過兩次總冠軍(1997, 2003)，卻是風雲際會之後就各奔東西，貝奇特(Josh Beckett)後來成為紅襪名將，卡布瑞拉(Miguel Cabrera)當上老虎隊看板，鐵捕I-Rod(Ivan Rodriguez)更是只打了一年(2003)就返回遊騎兵。

說起來吉特最昏庸的舉動大概就是賣掉史坦頓(Giancarlo Stanton)和葉利奇(Christian Yelich)這兩位出身於本家的球星。這兩人完全有能力扛起馬林魚招牌，葉利奇今年明星賽票選高居國聯第2。吉特亂砍人的結果，馬林魚的招牌就只剩下麥汀利了，這也是很悲劇的結果。

(中時電子報)