楊千霈21日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，慘遇1歲3個月大的女兒娃寶高燒直喘送急診，她挺著孕肚心裡焦急不堪，早上先跑醫院，中午秉持敬業精神，仍到電視台錄完影，下午又趕回醫院顧女兒，可說工作家庭兩頭燒。她22日晚間談到娃寶狀況，語氣心疼，「她從4月以來，每月住院一次，還高燒到40.5度，這次因呼吸道融合病毒，喘得厲害，睡覺得在氧氣罩中。」

提及女兒狀況，楊千霈表示，娃寶近日在家忽然發高燒、呼吸急促非常喘，整個人還一直吐，嘔吐物裡頭都是痰，而且不管吃什麼、喝什麼都會咳完吐出來，讓她嚇壞決定送急診。她透露，醫生看診後發現女兒感染呼吸道融合病毒，產生肺部浸潤現象，所以住院治療，目前還是得睡在氧氣罩裡。

楊千霈提及，女兒年紀小無法準確說出哪裡不舒服，只能用肢體表達，加上住院需要打點滴，讓她非常心疼。而娃寶住院這周，正逢她的工作安排較多，雖然內心恨不得推掉工作陪在女兒身邊，但考慮到對製作單位來說很困擾，她只能盡量壓縮時間，在工作時趁空檔以電話、簡訊跟家裡聯絡，確保女兒的狀況。

楊千霈表示，「我是個想把家庭、事業全部都照顧好的人，婆婆常講要我多休息，我跟她說就算有工作，還是要先去醫院一趟，看到女兒狀況才放心。」她很感謝婆婆跟娘家爸媽伸出援手，娘家爸媽顧晚上，婆婆跟她一早去醫院交班，加上女兒活潑好動，會一直想從氧氣罩的小空間出來，得有人陪哄，3個長輩都累到掛病號，反而是老公跟身為孕婦的她身體狀況還可以。

談到肚中的寶妹，楊千霈大讚孩子很貼心，雖然孕前期有些狀況，但到了孕後期，寶妹時不時會踢她，她感受到胎動便覺得安心許多，她表示很期待下下周的產檢，可以透過超音波看到寶妹。

(中時 )