前立法院長王金平日前宣布退出2020總統大選黨內初選，又宣稱不會退選，昨、今還分別到高雄、彰化、雲林造勢，讓各界如同霧裡看花，為國民黨明年選戰增添變數。對於王金平最後到底會不會堅持參選？前新北市長朱立倫今表示，「王院長曾說神明有告訴他，那只有他跟他的神明知道啊！」

(中時 )