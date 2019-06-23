王金平退初選不退選 朱酸：只有他跟他神明知道 12:292019/06/23 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫今天上午到林口參訪王子創意文具王國觀光工廠。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平日前宣布退出2020總統大選黨內初選，又宣稱不會退選，昨、今還分別到高雄、彰化、雲林造勢，讓各界如同霧裡看花，為國民黨明年選戰增添變數。對於王金平最後到底會不會堅持參選？前新北市長朱立倫今表示，「王院長曾說神明有告訴他，那只有他跟他的神明知道啊！」 (中時 ) #王金平 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸考卷永遠不及格？朱嗆柯最大問題是沒堅定立場 12:412019/06/19 政治 朱立倫林口高中玩射擊 力推青年體育部 17:422019/06/19 政治 朱立倫勉勵明德高中體育選手 籲民進黨保障言論自由 21:032019/06/19 政治 不參與黨內初選 王金平笑：連500萬都省下來了 19:202019/06/20 政治 反送中 王金平：等同幫民進黨、蔡英文加油送暖 20:062019/06/20 政治 朱立倫堅定九二共識 林伯豐給高分 20:412019/06/20 財經 朱立倫：公投法修法是民主嚴重倒退 呼籲候選人齊上街 20:412019/06/20 財經 長榮罷工 朱立倫酸：外交部趕快來解決 15:312019/06/21 政治 電視發表會25日登場 朱嘆可惜：變成朗誦比賽 13:052019/06/22 政治 脫口喊韓國瑜「韓總統」 王金平：不是口誤 22:252019/06/22 政治 政治熱門新聞 黨已經變了！游盈隆爆震撼彈 宣布退出民進黨 - 政治 人一場比一場少？這幾張照片讓韓黑失望了 - 政治 黃國昌辦反紅媒遊行 陳國祥批： 這才是反民主活動 - 政治 韓國瑜四場造勢後...孫大千喊14字 - 政治 邵曉鈴167字用力挺韓 他坐在國外街頭猛飆淚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。