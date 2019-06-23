一名婦人指控富商丈夫用她不孕當藉口，與另名女子偷生3子，導致她將來可繼承遺產大幅縮水，要求賠償2億8千萬餘元損失。不過法院審理認為，婦人丈夫仍健在，繼承事實尚未發生，求償依法無據，最後僅判賠精神撫慰金200萬元。可上訴。

辦決指出，江姓婦人與鄒姓丈夫結婚多年，2017年10月申請全戶戶籍謄本時，赫然發現丈夫領養了3名子女，才知道富商老公外遇一名康姓女子，並生下3子。

江婦提告犯妨害家庭，鄒、康二人各被判處有期徒刑5月，得易科罰金定讞；案件審理期間，江婦提出附帶民事求償。

江婦主張，丈夫對外宣稱她不孕，正當化自己的外遇，但她前段婚姻有生1女，沒有不孕這回事。而丈夫外遇生3名非婚生子，將來可繼承他4分之3的財產，依照丈夫經營公司出資額為美金1200萬元計算，江婦主張自己繼承財產受侵害金額為2億7792萬元；此外，江婦還請求精神慰撫金1000萬元、每月醫療費用20萬元。

新北地院合議庭認為，此案繼承事實尚未發生，並無繼承權遭侵害之問題，江婦請求之2億7792 萬元毫無依據。而審酌鄒男為貿易公司負責人，月薪12萬5000 元；康女月薪6萬5000元，江婦請求精神慰撫金1000萬元過高，判決鄒、康二人賠償200 萬元。

(中時電子報)