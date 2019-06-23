長榮航空空服員罷工邁入第4天，長榮航空預計月底前取消896個航班，估計影響20萬旅客。前新北市長朱立倫認為，長榮罷工應有預告期，因為太多民眾權益受到非常多影響，他也認為，交通部應在事前盡早介入，如今罷工已經發生，更要積極想辦法協調。

朱立倫表示，他了解這是很多長榮空服員的訴求，但畢竟是大眾運輸，影響非常多旅客，影響非常多民眾的權益，他周邊的朋友本來要到歐洲、美國去簽約，都臨時沒有辦法找到其他的機位和機票，因此他認為應該要有預告期，讓民眾提早因應。

(中時 )