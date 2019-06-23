長榮罷工恐影響20萬旅客 朱立倫：應有預告期 12:572019/06/23 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫今天上午到林口參訪王子創意文具王國觀光工廠。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空空服員罷工邁入第4天，長榮航空預計月底前取消896個航班，估計影響20萬旅客。前新北市長朱立倫認為，長榮罷工應有預告期，因為太多民眾權益受到非常多影響，他也認為，交通部應在事前盡早介入，如今罷工已經發生，更要積極想辦法協調。 朱立倫表示，他了解這是很多長榮空服員的訴求，但畢竟是大眾運輸，影響非常多旅客，影響非常多民眾的權益，他周邊的朋友本來要到歐洲、美國去簽約，都臨時沒有辦法找到其他的機位和機票，因此他認為應該要有預告期，讓民眾提早因應。 (中時 ) #朱立倫 #罷工 #長榮航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫勉勵明德高中體育選手 籲民進黨保障言論自由 21:032019/06/19 政治 《航運股》長榮航協商破局，工會宣布16時罷工 15:062019/06/20 財經 《航運股》工會罷工，長榮航今已取消16航班 16:312019/06/20 財經 空服員工會喊話：盼長榮航儘早對應 以免多方皆輸 18:582019/06/20 生活 空服員罷工爭什麼？ 1張圖看懂這8大訴求 19:242019/06/20 生活 朱立倫堅定九二共識 林伯豐給高分 20:412019/06/20 財經 反擊！長榮航向桃空職工提出三大控告 17:542019/06/21 生活 《航運股》衝突不斷，長榮航勞資互告 17:052019/06/21 財經 設罷工預告期 勞動部鬆口：可討論 16:472019/06/22 生活 政府無能使百姓淪為罷工肉票 04:102019/06/23 時論廣場 政治熱門新聞 黨已經變了！游盈隆爆震撼彈 宣布退出民進黨 - 政治 人一場比一場少？這幾張照片讓韓黑失望了 - 政治 黃國昌辦反紅媒遊行 陳國祥批： 這才是反民主活動 - 政治 韓國瑜四場造勢後...孫大千喊14字 - 政治 邵曉鈴167字用力挺韓 他坐在國外街頭猛飆淚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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