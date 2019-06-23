大陸官媒《新華社》23日報導，大陸國家主席習近平將參加在日本舉行的20國集團（G20）高峰會，首度正式確認習近平將出席峰會。習近平和美國總統川普此次是否會晤，關係到美陸貿易戰後續的發展。不過在G20高峰會登場之際，川普22日再次表示，「對中國的關稅顯然加徵得非常棒，美國從追加大陸進口關稅中獲利巨大」。

新華社報導，「應日本國首相安倍晉三邀請，習近平將於6月27日至29日赴日本大阪，出席20國集團領導人第十四次峰會」。報導並未提及習近平是否與川普會晤。但日前，川普發表推文表示，「與中國習主席進行了非常良好的電話交談，我們下週將在日本的G20進行一場擴大會談。在我們的會面之前，各自的團隊將開始會商」。

不過，據美國之音報導，在G20高峰會登場之際，川普22日上午離開白宮時再次表示，「關稅顯然加徵得非常棒，因為美國正從中國獲得幾十億美元。我們也會從其他國家獲得稅收，但是數十億美元正在來自中國」。川普坦率地說，「看看股市正在發生什麼吧，股市基本和我過去說過的一樣」。

川普指出，「今天上午有一篇文章報導，關稅對消費價格的上漲沒有太大的影響，出口這些商品的國家正在承受這些代價，這也是我過去說過的」。

川普直指，「道瓊斯指數上升了，似乎是80年來的新高。將會創下80年來的新高。股市本身也創下了50年來的新高。所以我肯定你們都十分高興吧」。

(中時 )