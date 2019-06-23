長榮航空空服員罷工進入第四天，昨（22）日晚間鋒面南下帶來雨勢，勞動部長許銘春特地帶了包子、飲料、雨衣，前往桃園長榮航空南崁總部探視罷工的空服員，但此舉卻引發長榮航空地勤員工不滿，紛紛到勞動部臉書專頁抱怨，要部長正視「堅守崗位的9000票勞工」，請部長「別為了曝光而有失公允」。

許銘春昨晚在南崁罷工現場表示，希望空服員好好照顧好身體，罷工是不得以的決定，是空服員為了自己的勞動條件及飛行安全行駛合法爭議權，但罷工只是手段，不是目的，希望勞資雙方盡快回到談判桌，化解雙方歧見、尋求共識，勞動部亦會從旁協助。

但勞動部將部長探視影音放上臉書專頁，卻引爆長榮未參與罷工員工留言抗議。有員工諷刺的說，「看到2000張選票這麼開心，那堅守崗位的9000票勞工會讓您知道我們的決心。歡迎親臨機場、票務櫃台表達您公平支持勞工的心意。」

有的員工則表示，在南崁與台北還有一群勞工因為罷工者而堅守崗位、改24小時輪班、週末自願加班，這些竭盡所能協助旅客的多數同仁也是部長要關心的吧？勞動部要照顧的不只有罷工者，「請您也別為了曝光而有失公允。」

還有網友說，「部長您都到了園區門口，真希望您能注意到我們園區內還有上百位正在收拾殘局的辛苦同仁，各樓層的燈都還亮著呢！如果能有您的鼓勵就好了，但可惜，我們樓上沒有攝影機或SNG車，只有上百通待接待處理的電話！」此網友直說，「我們也是勞工，是不支持無理要求的勞工！」

但仍有支持空服員罷工的網友在一片抱怨聲中表達支持罷工立場，有網友說，「我消費者也是一張票，勞動部長支持勞工是天經地義，問題是資方造成的，地勤辛苦了但請找對人出氣。」

(中時 )